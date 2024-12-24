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Появились спутниковые снимки последствий атаки на Новошахтинский НПЗ в России

Вторник 24 декабря 2024 21:50
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Появились спутниковые снимки последствий атаки на Новошахтинский НПЗ в России Иллюстративное фото: Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод прекратил работу (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, Россия, 19 декабря. Тогда сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

"Новые спутниковые снимки показывают, что на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области в результате удара дрона пять дней назад сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом", - сказано в сообщении.

Стоит заметить, что после атаки Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области прекратил работу обеих установок первичной переработки нефти.

Атака на НПЗ в Новошахтинске

Ранее мы писали, что в ночь на 19 декабря в российском Новошахтинске прогремели взрывы. Позже временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о возгорании на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

Как рассказал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пораженный ночью нефтеперерабатывающий завод в российском Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности Российской Федерации.

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