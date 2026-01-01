ВСУ поразили Ильский НПЗ в России и ряд целей врага в Донецкой области, - Генштаб

Удары по российским объектам

Напомним, в новогоднюю ночь Силы беспилотных систем нанесли удары по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине России и на временно оккупированной врагом территории.

Также ранее сообщалось о попадании дронов в городе Людиново Калужской области, где расположена нефтебаза и атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Также этой ночью неизвестные дроны атаковали Москву. По этой причине был закрыт один из столичных аэропортов.

В ночь на 31 декабря Силы обороны поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Также под атакой были нефтегазовый терминал "Таманьнефтьгаз", нефтебаза резерва и склады боеприпасов оккупантов.