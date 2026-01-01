UA

ЗСУ уразили Ільський НПЗ в Росії та низку цілей ворога у Донецькій області, - Генштаб

Ілюстративне фото: ЗСУ уразили Ільський НПЗ в Росії та низку цілей ворога у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони України у ніч на 1 січня уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей росіян на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано влучання ударних дронів по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.

Також здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьевская" у Республіці Татарстан. Ціль уражено, результати уточнюються.

Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області.

Так, у районі міста Донецьк уражено склад зберігання дронів типу "Шахед"/"Герань". Результати уточнюються.

Разом з тим, поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2".

Також у районі міста Іловайськ, уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта.

Крім того, в районі Авдіївки, уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії.

У Силах спеціальних операцій також підтвердили удари по об'єктах росіян у Донецькій області.

Удари по російських об'єктах

Нагадаємо, у новорічну ніч Сили безпілотних систем завдали ударів по 10 військових та інфраструктурних обʼєктах у глибині Росії та на тимчасово окупованій ворогом території.

Також раніше повідомлялося про влучання дронів у місті Людиново Калузької області, де розташована нафтобаза і атаку на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Також цієї ночі невідомі дрони атакували Москву. З цієї причини було закрито один зі столичних аеропортів.

У ніч на 31 грудня Сили оборони вразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Також під атакою були нафтогазовий термінал "Таманьнефтьгаз", нафтобаза резерву і склади боєприпасів окупантів.

