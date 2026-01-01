ЗСУ уразили Ільський НПЗ в Росії та низку цілей ворога у Донецькій області, - Генштаб

Удари по російських об'єктах

Нагадаємо, у новорічну ніч Сили безпілотних систем завдали ударів по 10 військових та інфраструктурних обʼєктах у глибині Росії та на тимчасово окупованій ворогом території.

Також раніше повідомлялося про влучання дронів у місті Людиново Калузької області, де розташована нафтобаза і атаку на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Також цієї ночі невідомі дрони атакували Москву. З цієї причини було закрито один зі столичних аеропортів.

У ніч на 31 грудня Сили оборони вразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Також під атакою були нафтогазовий термінал "Таманьнефтьгаз", нафтобаза резерву і склади боєприпасів окупантів.