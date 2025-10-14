ВСУ цифровизируют медицину: Сырский анонсировал новые решения на фронте
Современное поле боя определяют ударные дроны, а зона поражения может достигать до 10 километров. При таких условиях особое значение приобретает оперативная эвакуация раненых, развитие логистики и военной медицины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Мы должны видеть войну сквозь призму потребностей украинского пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье", - подчеркнул он во время совещания по вопросам медицинского обеспечения ВСУ.
По словам Сырского, все выявленные проблемы должны сразу получать конкретные решения.
Инновационные технологии в военной медицине
Во время совещания был представлен опыт 106-й отдельной бригады теробороны. Там медики применяют портативные комплексы FMC для дистанционных консультаций врачей госпиталей с военнослужащими, выполняющими боевые задачи.
Эта система позволяет проводить защищенные онлайн-консультации с передачей данных ЭКГ, дерматоскопии, ультрасоноскопии, отоскопии при большом расстоянии от линии соприкосновения до госпиталей и медицинских учреждений, в которых есть узкопрофессиональные специалисты.
Как отметил Сырский, первая партия оборудования уже поступила в воинские части и показала эффективные результаты. Полученный опыт планируют масштабировать, внедряя новые технологические решения, в частности цифровизацию медицинской документации и использование роботизированных систем для эвакуации раненых.
Продолжается также работа по цифровизации учета медицинской помощи военнослужащим ВС Украины.
"Прежде всего должны работать для сохранения жизни и здоровья защитников Украины, которые держат на себе фронт", - подытожил главнокомандующий
Медицина в ВСУ
Напомним, ранее украинское правительство разрешило военным без медицинского образования проводить переливание крови. Для этого они должны пройти соответствующее обучение.
Также ранее Сырский одобрил создание в Украине отдельного медицинского подразделения. Это позволит организационно масштабировать оказание медицинской помощи в зоне боевых действий.
Ранее мы писали о боевых медиках, которые на фронте работают в чрезвычайно сложных условиях. Некоторые из них не имеют формального медицинского образования, но несмотря на это ежедневно, под обстрелами и с оружием в руках, они эвакуируют раненых украинских военных.
Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина "Война - хороший учитель. Хочешь жить - учись". Как медики спасают раненых под Авдеевкой".