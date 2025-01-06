В ВСУ может появиться отдельное медицинское подразделение: какова его функция

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медицинскую службу Интернационального легиона ВСУ.

Как рассказали представители легиона, создание такого подразделения позволит организационно масштабировать опыт медиков и улучшить оказание медицинской помощи в зоне боевых действий.

"Его создание мы обсуждали на публичных мероприятиях, конгрессах, конференциях, в кабинетах министерств, в общении с высшим командованием и другими военнослужащими. Свое видение и концепцию отдельного медицинского подразделения мы представили на встрече с главнокомандующим. И получили поддержку" - заявили там.

Ранее мы писали о том, что в Украине запустили в серийное производство робота Ratel Н, предназначенного для эвакуации раненых бойцов из зоны боевых действий. Данный робот может транспортировать до 400 килограммов. Это позволяет эвакуировать сразу нескольких человек.

Также мы писали о боевых медиках, которые на фронте работают в чрезвычайно сложных условиях. Некоторые из них не имеют формального медицинского образования, но несмотря на это ежедневно, под обстрелами и с оружием в руках, они эвакуируют раненых украинских военных.