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В ВСУ может появиться отдельное медицинское подразделение: какова его функция

Понедельник 06 января 2025 12:55
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В ВСУ может появиться отдельное медицинское подразделение: какова его функция Иллюстративное фото: в ВСУ может появиться отдельное медицинское подразделение (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский одобрил создание в Украине отдельного медицинского подразделения. Это позволит организационно масштабировать оказание медицинской помощи в зоне боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медицинскую службу Интернационального легиона ВСУ.

Как рассказали представители легиона, создание такого подразделения позволит организационно масштабировать опыт медиков и улучшить оказание медицинской помощи в зоне боевых действий.

"Его создание мы обсуждали на публичных мероприятиях, конгрессах, конференциях, в кабинетах министерств, в общении с высшим командованием и другими военнослужащими. Свое видение и концепцию отдельного медицинского подразделения мы представили на встрече с главнокомандующим. И получили поддержку" - заявили там.

Ранее мы писали о том, что в Украине запустили в серийное производство робота Ratel Н, предназначенного для эвакуации раненых бойцов из зоны боевых действий. Данный робот может транспортировать до 400 килограммов. Это позволяет эвакуировать сразу нескольких человек.

Также мы писали о боевых медиках, которые на фронте работают в чрезвычайно сложных условиях. Некоторые из них не имеют формального медицинского образования, но несмотря на это ежедневно, под обстрелами и с оружием в руках, они эвакуируют раненых украинских военных.

Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина "Война - хороший учитель. Хочешь жить - учись". Как медики спасают раненых под Авдеевкой".

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ВСУ Война в Украине Александр Сырский Медицинская помощь
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