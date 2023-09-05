Поможет сохранить жизнь военным. Кабмин принял важные изменения для боевых медиков
Украинское правительство разрешило военным без медицинского образования проводить переливание крови. Для этого они должны пройти соответствующее обучение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
В ведомстве отметили, что в Украине расширят специальную учебную программу. Тренинг позволит боевым медикам получить универсальные навыки по переливанию крови. Его можно будет пройти в отдельных центрах крови.
Такая программа соответствует стандартам НАТО, поскольку там считают нормой учить боевых медиков без медицинского образования переливанию крови.
В Минздраве объясняют, что такое решение необходимо, поскольку далеко не каждый боевой медик имеет медицинское образование. И в большинстве случаев помощью раненым на передовой и их эвакуацией занимаются люди с соответствующими навыками и опытом, но без медицинского образования.
По данным ведомства, такое нововведение позволит существенно уменьшить процент превентивных смертей на поле боя, которые связаны с кровопотерей.
Передача донорской крови на фронт
Напомним, несколько месяцев назад Кабмин решил упростить передачу донорской крови на фронт. Решение правительства предусматривает, что в каждом медицинском подразделении должен быть человек, который отвечает за донорскую кровь и формулирует соответствующие запросы.
Таким образом, задачу медицинских подразделений свели к формировании запросов и отчетов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.