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Поможет сохранить жизнь военным. Кабмин принял важные изменения для боевых медиков

Киев, Вторник 05 сентября 2023 17:20
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Поможет сохранить жизнь военным. Кабмин принял важные изменения для боевых медиков Иллюстративное фото: Кабмин принял важные изменения для боевых медиков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство разрешило военным без медицинского образования проводить переливание крови. Для этого они должны пройти соответствующее обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве отметили, что в Украине расширят специальную учебную программу. Тренинг позволит боевым медикам получить универсальные навыки по переливанию крови. Его можно будет пройти в отдельных центрах крови.

Такая программа соответствует стандартам НАТО, поскольку там считают нормой учить боевых медиков без медицинского образования переливанию крови.

В Минздраве объясняют, что такое решение необходимо, поскольку далеко не каждый боевой медик имеет медицинское образование. И в большинстве случаев помощью раненым на передовой и их эвакуацией занимаются люди с соответствующими навыками и опытом, но без медицинского образования.

По данным ведомства, такое нововведение позволит существенно уменьшить процент превентивных смертей на поле боя, которые связаны с кровопотерей.

Передача донорской крови на фронт

Напомним, несколько месяцев назад Кабмин решил упростить передачу донорской крови на фронт. Решение правительства предусматривает, что в каждом медицинском подразделении должен быть человек, который отвечает за донорскую кровь и формулирует соответствующие запросы.

Таким образом, задачу медицинских подразделений свели к формировании запросов и отчетов.

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