ВСУ держат оборону возле Авдеевки и штурмуют россиян южнее Бахмута, - Генштаб

Российские оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, однако воины ВСУ стойко держат оборону. Также украинские бойцы продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

По его словам, на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки, где наши защитники отразили три атаки противника.

Вооруженные силы Украины в свою очередь продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Безуспешными для оккупантов были наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области. На этом направлении было отбито пять атак врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 31 октября, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ продвинулись в районе Бахмута Донецкой области, а также на юге Запорожской области.

Потери России в войне в Украине на вторник, 31 октября, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 300 810 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 РСЗО и 25 артсистем.