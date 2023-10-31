ЗСУ тримають оборону біля Авдіївки та штурмують росіян південніше Бахмута, - Генштаб

Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, однак воїни ЗСУ стійко тримають оборону. Також українські бійці продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

За його словами, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

Також на Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, де наші захисники відбили три атаки противника.

Збройні сили України своєю чергою продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Безуспішними для окупантів були наступальні дії районах Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області. На цьому напрямку було відбито п'ять атак ворога.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 31 жовтня, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося 36 бойових зіткнень.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ просунулися в районі Бахмута Донецької області, а також на півдні Запорізької області.

Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 31 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 300 810 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 РСЗВ та 25 артсистем.