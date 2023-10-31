Потери России в Украине с начала войны превысили 300 тысяч военных, - Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 31 октября (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на вторник, 31 октября, составили 870 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 300810 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 РСЗО и 25 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.23 ориентировочно составили: личного состава - около 300810 (+870) человек ликвидировано,

танков ‒ 5211 (+21) ед,

боевых бронированных машин - 9804 (+29) ед,

артиллерийских систем - 7227 (+25) ед,

РСЗО - 844 (+10) ед,

средства ПВО - 562 (+3) ед,

самолетов - 321 ед,

вертолетов - 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5440 (+21),

крылатые ракеты - 1546 (+2) ед,

корабли /катера - 20 ед,

подводные лодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9590 (+35) ед,

специальная техника - 1016 (+2). Ситуация на фронте По данным Генштаба на утро 31 октября, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ продвинулись в районе Бахмута Донецкой области, а также на юге Запорожской области.