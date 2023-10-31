Потери России в Украине с начала войны превысили 300 тысяч военных, - Генштаб
Потери России в войне в Украине на вторник, 31 октября, составили 870 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 300810 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 РСЗО и 25 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 300810 (+870) человек ликвидировано,
- танков ‒ 5211 (+21) ед,
- боевых бронированных машин - 9804 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 7227 (+25) ед,
- РСЗО - 844 (+10) ед,
- средства ПВО - 562 (+3) ед,
- самолетов - 321 ед,
- вертолетов - 324 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5440 (+21),
- крылатые ракеты - 1546 (+2) ед,
- корабли /катера - 20 ед,
- подводные лодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9590 (+35) ед,
- специальная техника - 1016 (+2).
Ситуация на фронте
По данным Генштаба на утро 31 октября, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ продвинулись в районе Бахмута Донецкой области, а также на юге Запорожской области.
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