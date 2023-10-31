ВСУ имеют подтвержденный успех в районе Бахмута, - ISW

Украинские военные вчера, 30 октября, продвинулись в районе Бахмута Донецкой области, а также на юге Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Эксперты ISW отметили, что на геолоцированных кадрах, опубликованных 30 октября, видно, что украинские войска продвинулись к северо-востоку от Курдюмовки, что в 10 км к юго-западу от Бахмута.

Дополнительные геолокированные кадры от 29 октября также показывают, что ВСУ силы незначительно продвинулись к западу от Работино в Запорожской области. В Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские войска продолжают наступательные действия в районе Бахмута, а также на Мелитопольском направлении.

Ключевые выводы ISW: