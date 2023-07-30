ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и почти 15 танков: Генштаб обновил потери врага
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 245 700 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 245 700 (+480) человек ликвидировано;
- танков - 4205 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин - 8178 (+11) ед.;
- артиллерийских систем – 4795 (+9) ед.;
- РСЗО - 698 (+0) ед.;
- средства ПВО - 459 (+1) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 311 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4011 (+4) ед.;
- крылатые ракеты - 1347 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7275 (+28) ед.;
- специальная техника - 711 (+1) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 30.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Института изучения войны, наши воины продолжают атаковать Клищеевку и продвигаются в Запорожской области. Враг, со своей стороны, пытается атаковать на линии Сватово-Кременная.
Также сегменты провоенного ультранационалистического информпространства начали помогать Кремлю изобразить украинское контрнаступление как якобы неуспешное: преувеличивают потери наших воинов и меньше рассказывают о потерях и проблемах в российской армии.
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