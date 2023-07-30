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ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и почти 15 танков: Генштаб обновил потери врага

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Воскресенье 30 июля 2023 08:08
ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и почти 15 танков: Генштаб обновил потери врага Фото: потери врага по состоянию на 30.07 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 245 700 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 245 700 (+480) человек ликвидировано;
  • танков - 4205 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8178 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем – 4795 (+9) ед.;
  • РСЗО - 698 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 459 (+1) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 311 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4011 (+4) ед.;
  • крылатые ракеты - 1347 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7275 (+28) ед.;
  • специальная техника - 711 (+1) ед.

ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и почти 15 танков: Генштаб обновил потери врага

Фото: потери врага по состоянию на 30.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Института изучения войны, наши воины продолжают атаковать Клищеевку и продвигаются в Запорожской области. Враг, со своей стороны, пытается атаковать на линии Сватово-Кременная.

Также сегменты провоенного ультранационалистического информпространства начали помогать Кремлю изобразить украинское контрнаступление как якобы неуспешное: преувеличивают потери наших воинов и меньше рассказывают о потерях и проблемах в российской армии.

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