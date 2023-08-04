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Больше 4 тысяч дронов и более 248 тысяч военных. Потери России в войне на утро

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Украина, Пятница 04 августа 2023 08:16
Больше 4 тысяч дронов и более 248 тысяч военных. Потери России в войне на утро Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 4 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 4 августа, составили 640 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 248 490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 дронов и 19 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 248490 (+640) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4228 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 8249 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 4911 (+19) ед,
  • РСЗО - 704 ед,
  • средства ПВО - 466 (+1) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 311 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4104 (+27),
  • крылатые ракеты - 1347 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7392 (+20) ед,
  • специальная техника - 724 (+3).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки на фронте произошло около 40 боевых столкновений. В частности, как отмечается в отчете Института изучения войны, ВСУ пытаются прорвать оборону россиян в окрестностях Бахмута, а также усиливают давление на Клещиевку. В то же время на западе Запорожской области силы обороны преуспевают.

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