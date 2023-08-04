Больше 4 тысяч дронов и более 248 тысяч военных. Потери России в войне на утро
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 4 августа, составили 640 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 248 490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 дронов и 19 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 248490 (+640) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4228 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 8249 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 4911 (+19) ед,
- РСЗО - 704 ед,
- средства ПВО - 466 (+1) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 311 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4104 (+27),
- крылатые ракеты - 1347 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7392 (+20) ед,
- специальная техника - 724 (+3).
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки на фронте произошло около 40 боевых столкновений. В частности, как отмечается в отчете Института изучения войны, ВСУ пытаются прорвать оборону россиян в окрестностях Бахмута, а также усиливают давление на Клещиевку. В то же время на западе Запорожской области силы обороны преуспевают.
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