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Армия дронов в действии. На юге ВСУ уничтожили три российских гаубицы "Мста-Б" (видео)

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Украина, Пятница 04 августа 2023 09:26
Армия дронов в действии. На юге ВСУ уничтожили три российских гаубицы "Мста-Б" (видео) Фото: на юге ВСУ уничтожили три российских гаубицы "Мста-Б" (defence-ua com)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили три российских гаубицы "Мста-Б". Это удалось благодаря беспилотнику из "Армии дронов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

Так, беспилотник "Армии дронов" помог выявить цель, а затем скорректировать артиллерию.

"Демилитаризация россиян продолжается - минус три гаубицы "Мста-Б" на юге. Мощная работа бойцов 131 ОРБ и 406 ОАРБ", - отметил он.

Федоров напомнил, что "Мста-Б" - это гаубица, которая способна поразить танки, средства ПВО, оборонительные сооружения и т.д. Враг каждый день обстреливал украинские позиции с помощью этой техники.

Потери РФ в Украине

Российские оккупанты постоянно уничтожают российские гаубицы на разных участках фронта. Например, ранее ВСУ уничтожили две вражеские гаубицы Д-30 под Бахмутом. Добавим, что на утро пятницы, 4 августа, РФ потеряла еще 640 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 дронов и 19 артсистем.

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