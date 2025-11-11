Минус более тысячи оккупантов, дроны и техника: Генштаб обновил потери врага

По состоянию на утро 11 ноября российские войска на фронте за сутки потеряли 1020 солдат, 17 артсистем и 217 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram .

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 10 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Боевые столкновения и обстрелы

Как сообщал Генштаб вечером 10 ноября, на фронте с начала суток произошло 156 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атакуют на Покровском направлении.

По данным Генштаба, российские войска нанесли один ракетный и 14 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 30 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли 2 228 дронов-камикадзе и осуществили 3 421 обстрел позиций ВСУ и населенных пунктов.