В ВСУ опровергли продвижение оккупантов к Дачному на Днепропетровщине

Дачное, Воскресенье 10 августа 2025 13:45
В ВСУ опровергли продвижение оккупантов к Дачному на Днепропетровщине Фото: ВСУ контролируют село Дачное (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины контролируют село Дачное в Днепропетровской области. Информация о продвижении врага - ложная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт Дачное (Днепропетровская области). Информация о его оккупации не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как отметили в ВСУ, украинские защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи.

"Просим доверять только официальным источникам и проверять информацию", - призвали в Генштабе.
В ВСУ опровергли продвижение оккупантов к Дачному на Днепропетровщине
Фото: Дачное на карте боев (deepstatemap.live)

Бои на Днепропетровщине

Напомним, на днях аналитический сервис DeepState сообщил, что российская армия продвинулась вблизи населенного пункта Дачное в Днепропетровской области.

Россия с весны пыталась пробить оборону ВСУ и продвинуться в Днепропетровскую область. В июне оккупанты даже заявили о своем якобы "заходе" на территорию области, но в Генштабе опровергли эту информацию.

В июле Генштаб ВСУ сообщил, что российская ДРГ несколько раз прорывалась к Дачному. Но Силы обороны выбили врага.

