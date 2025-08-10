В ВСУ опровергли продвижение оккупантов к Дачному на Днепропетровщине

Украинские воины контролируют село Дачное в Днепропетровской области. Информация о продвижении врага - ложная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Просим доверять только официальным источникам и проверять информацию", - призвали в Генштабе. Фото: Дачное на карте боев (deepstatemap.live)

Как отметили в ВСУ, украинские защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи.

"Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт Дачное (Днепропетровская области). Информация о его оккупации не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Бои на Днепропетровщине

Напомним, на днях аналитический сервис DeepState сообщил, что российская армия продвинулась вблизи населенного пункта Дачное в Днепропетровской области.

Россия с весны пыталась пробить оборону ВСУ и продвинуться в Днепропетровскую область. В июне оккупанты даже заявили о своем якобы "заходе" на территорию области, но в Генштабе опровергли эту информацию.

В июле Генштаб ВСУ сообщил, что российская ДРГ несколько раз прорывалась к Дачному. Но Силы обороны выбили врага.