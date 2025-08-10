У ЗСУ спростували просування окупантів до Дачного на Дніпропетровщині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Просимо довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію", - закликали в Генштабі. Фото: Дачне на карті боїв (deepstatemap.live)

Як зазначили в ЗСУ, українські захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи значних втрат в живій силі та тримаючи визначені рубежі.

"Сили оборони продовжують контролювати населений пункт Дачне (Дніпропетровська області). Інформація про його окупацію не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Бої на Дніпропетровщині

Нагадаємо, днями аналітичний сервіс DeepState повідомив, що російська армія просунулася поблизу населеного пункту Дачне у Дніпропетровській області.

Росія з весни намагалася пробити оборону ЗСУ та просунутися до Дніпропетровської області. У червні окупанти навіть заявили про свій нібито "захід" на територію області, але у Генштабі спростували цю інформацію.

У липні Генштаб ЗСУ повідомив, що російська ДРГ кілька разів проривалася до Дачного. Але Сили оборони вибили ворога.