Россия заявила о "наступлении на Днепропетровщину": Генштаб опроверг российский фейк

Россияне заявили о продвижении к западной границе Донецкой области и наступлении на Днепропетровскую область. Украинские военные рассказали, что происходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины и эксклюзивный комментарий представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

Сегодня, в сводке Минобороны Российской Федерации появилось сообщение, что "подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу "Донецкой Народной Республики" и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области".

Силы обороны Юга Украины ответили, что в районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады по-прежнему напряженно.

"Враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область. Но наши бойцы мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта. Эта работа не прекращается ни на минуту", - подчеркнули военные.

В то же время спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина отметил, что заявления о таком продвижении в данном направлении это российская дезинформация.

"Эта информация не соответствует действительности. Бои продолжаются в Донецкой области. А приведенный текст - российская дезинформация", - пояснил он.

Отметим, согласно карте аналитического сервиса DeepState, российские войска еще не вышли на административную границу.