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Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло

Днепропетровская область, Среда 02 июля 2025 12:52
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Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло Фото: Генштаб опроверг захват Дачного войсками РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты несколько раз прорывались к Дачному Днепропетровской области. Однако населенный пункт остается под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как отмечается, украинские воины продолжают сдерживать натиск захватчиков, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Враг совершает "мясные штурмы" малыми пехотными группами и ДРГ.

В Генштабе сообщили, что несколько дней назад небольшая разведывательная группа врага смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное, что на территории Днепропетровской области.

Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, но защитники уничтожили оккупантов.

В одном из следующих штурмов двум российским военнослужащим повезло больше - они остались живы и попали в плен к бригаде морской пехоты ВМС ВСУ.

"Поэтому реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Фото: Генштаб опроверг заявления РФ о захвате Дачного (deepstatemap.live)

Наступление РФ на Днепропетровскую область

С весны Россия неоднократно пыталась пробить оборону ВСУ и продвинуться в Днепропетровскую область.

В июне оккупанты даже заявили о своем якобы "заходе" на территорию области, но в Генштабе опровергли эту информацию.

Сегодня, 2 июля, в сети появилось видео, на котором российские военные якобы заходят в село Дачное на Днепропетровщине. Накануне россияне заявили, что якобы захватили этот населенный пункт.

В Генштабе ВСУ сообщили РБК-Украина, что заявления РФ не соответствуют действительности.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов в свою очередь отметил, что военной угрозы для Днепра нет.

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