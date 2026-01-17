ua en ru
В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Приволья в Донецкой области

Украина, Донецкая область, Суббота 17 января 2026 22:21
В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Приволья в Донецкой области Иллюстративное фото: украинские войска ведут оборону (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Заявления российских оккупантов о захвате населенного пункта Приволье на Славянском направлении не соответствует действительности. Украинские войска держат оборону возле Покровска, Мирнограда и в направлении Славянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Группировки войск "Восток".

Всего в зоне ответственности УВ "Восток" с начала суток было отражено 37 штурмов врага. Украинские войска ведут активную оборону в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

"На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак", - отмечается в сообщении.

Также СОУ продолжают контролировать северную часть Покровска и наносят удары по российским оккупантам, которые пытаются перемещать свои подразделения. Почти такая же ситуация в Мирнограде: там под контролем ВСУ север города, ведутся поисково-ударные действия.

На Славянском направлении продолжается оборона Закитного и Приволье. Относительно последнего н/п - сообщения россиян о якобы захвате Приволья не соответствуют действительности. Это очередной элемент попыток россиян провести ИПСО, чтобы создать иллюзию "успехов".

"Украинские подразделения обеспечиваются необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур. Логистическое обеспечение остается сложным. Для снабжения используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы", - добавили в УВ "Восток".

В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Приволья в Донецкой области

Отметим, что по состоянию на 16:00, 17 января, на фронте за сегодня состоялось уже 62 боевых столкновений. Самыми горячими направлениями снова стали Покровское и Гуляйпольское - там отражены десятки вражеских атак.

Среди прочего, Силы беспилотных систем сорвали попытку наступления российских войск на одном из ключевых направлений. Операторы дронов СБС нанесли оккупантам серьезные потери, уничтожили пехоту, бронетехнику и роботизированные комплексы врага.

