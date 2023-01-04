Минобороны РФ увеличило количество погибших солдат в Макеевке, и свалило вину на них самих

В министерстве обороны РФ обновили данные по количеству погибших российских военных в ночь на 1 января в результате удара ВСУ по месту их сосредоточения в здании ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области. Так, Москва "официально" признала смерть 89 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В оборонном ведомстве страны-агрессора также рассказали, что среди погибших был заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Как указывается в обнародованном 4 января заявлении Минобороны РФ, в новогоднюю ночь артиллерией ВСУ был нанесен "удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Хаймарс" по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка".

Два снаряда якобы перехватила ПВО, а четыре - попали в здание ПТУ №19, в котором располагались российские мобилизированные.

В военном командовании РФ рассказывают, что в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших увеличилось до 89. Перед этим в российском Минобороны говорили о 63 ликвидированных солдатах.

Тут стоит обратить внимание, что в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщали об уничтожении около 400 человек, а местные паблики писали о 600.

Между тем, в Минобороны РФ также возлагают вину за гибель большого количества солдат в результате прицельного артиллерийского удара ВСУ - на самих российских военных. Мол, якобы их "вычислили" из-за телефонных разговоров.

"В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", - утверждает российское командование.