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Ночью россияне "насыпали" ракет в тыл Донецкой области (фото)

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Донбасс, Воскресенье 08 января 2023 10:20
Ночью россияне "насыпали" ракет в тыл Донецкой области (фото) Фото: ночью россияне "насыпали" ракет в тыл Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью россияне вели обстрелы на разных участках линии фронта Донецкой области и избивали по относительному тылу. Атакованные Краматорск, Константиновка, Курахово, Авдеевка, известно об одном погибшем и раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой области Павла Кириленко.

"После полуночи враг нанес семь ракетных ударов по Краматорску и два - по Константиновке. В Краматорске повреждено образовательное заведение, промышленный объект и гаражный кооператив, в Константиновке - промзону. К счастью, обошлось без жертв", - рассказал он.

Кроме того, на Донецком направлении наиболее активно россияне стреляли по Кураховской общине.

"В Курахово повреждены теплосети, в Кураховке - 3 частных дома, в Волчанке - хозяйственные помещения, в Островском - 2 дома и летняя кухня. В течение ночи продолжались артобстрелы Марьинки, а к утру обстрела из Градов потерпела Авдеевка -" – добавил глава региона.

На Горловском направлении, по его данным, 1 человек погиб и 1 человек ранен в Соледаре. Также в общине повреждены 2 дома в Парасковеевке. На Лисичанском направлении около 20 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской общине - без пострадавших.

Напомним, оккупанты в ночь на 8 января атаковали ракетами Донецкую область. В результате обстрелов врага никто не пострадал.

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Краматорск Донецкая область Обстріл
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