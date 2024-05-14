ВСУ о ситуации в Часовом Яру: активные бои продолжаются днем и ночью, враг сменил тактику

"В Часовом Яру ситуация не изменилась. Продолжаются активные боевые действия днем и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел. Он продолжает уничтожать Часов Яр артиллерией и КАБами, которые сбрасывает на город и населенные пункты поблизости", - рассказал Волошин.

По его словам, россияне пытаются захватить Часов Яр и его высоты, чтобы в дальнейшем обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск.

Кроме того, враг сменил тактику. Оккупанты уже не проводят таких массированных мясных штурмов, как раньше, а чаще пытаются заходить со стороны Ивановского и Богдановки, чтобы найти слабые места в украинской обороне.

"Враг бросает в последнее время на штурм мобилизованных, бывших заключенных. Технику враг приберегает. Противник прилагает все усилия, чтобы определенные успехи иметь в этом направлении, но у него успехов нет. При этом проводит активное артиллерийское влияние и применяет сбросы с дронов на окраины Часового Яра", - добавил спикер.

Также, по его словам, только за предыдущие сутки на этом направлении было зафиксировано около 150 минометных и артиллерийских обстрелов. К утру также было зафиксировано 12 штурмов врага.