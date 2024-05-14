ВСУ восстановили позиции возле Часового Яра, враг давит в Харьковской области: карты ISW

Российские оккупанты продолжали продвинуться в Харьковской области, и имели определенные тактические успехи. Силы обороны Украины восстановили позиции возле Часового Яра, и недавно удачно отразили механизированный штурм врага в районе Кременной, нанеся противнику потери в технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Войска РФ 13 мая продолжали тактически значимые наступления на север и северо-восток от города Харькова.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 мая, показывают, что оккупанты продвинулись к Глубокому (к северу от Липцев) и подняли флаг в центре села.

Но, говорится в отчете, российские источники утверждают, что войска РФ еще не захватили все Глубокое и не продвинулись к западу от поселения вдоль западного (левого) берега реки Харьков.

Дополнительные кадры с геолокацией показывают, что захватчики продвинулись к юго-западу от Олейниково (к северо-востоку от Липцев) и к северу от Лукьянцев (к северо-востоку от Липцев и к юго-востоку от Олейниково).

В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ добились неопределенного тактического успеха под Лукьянцами.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы вошли в Лукьянцы, но в ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Российские войска также продолжали атаковать на Липцовском направлении в районе Пильной (к северо-востоку от Липцев и Олейниково), а Минобороны России сообщило, что ВСУ контратаковали вблизи Глубокого.

Опубликованные 12 мая геолокационные кадры показывают, что войска РФ захватили Волчанский мясокомбинат на севере Волчанская, а российские "военкоры" утверждали, что путинские войска также захватили обувную фабрику на севере Волчанская и продвинулись в центр города вплоть до севера.

Российский "военекор" утверждал, что войска РФ также очищают Старицу и Бугруватку (оба к западу от Волчанска на дороге C-210817), но рассказывал, что они не контролируют населенные пункты, а также продвинулись в лесной зоне южнее Огурцового (к северо-западу от Волчанска).

Российские войска также атаковали на линии Избицкое-Старица-Буроватка к западу от Волчанска и вблизи Тихого (восточнее Волчанска).

Российские источники утверждали, что бои продолжались между Липцами и Волчанским выступлением близ Зеленого (на международной границе между Липцами и Волчанском) и что ВСУ частично отступили от Терновой (непосредственно юго-восточнее Зеленого).

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ 13 мая продолжали наступление на линии Купянск - Сватово, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

В Генштабе ВСУ рассказали о наземных атаках врага вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки и Берестового, около Стельмаховки, Макеевки и Новоегоровки.

Войска РФ недавно провели неудачный грубо усиленный механизированный штурм к западу от Кременной.

Украинские источники опубликовали кадры уничтожения 5 танков (в том числе один Т-90) и пяти БМП между Торским и Тернами (оба к западу от Кременной).

Российский "военкор" подтвердил, что штурм произошел под Торским и российские силы потеряли несколько танков.

Блогер также утверждал, что оккупанты незначительно продвинулись в районе к северу от Торского и к югу от Ямполевки (также к западу от Кременной).

В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток на Лиманском направлении западнее Кременной произошло 10 боевых столкновений.

13 мая ВСУ нанесли удар по составу боеприпасов в оккупированном Сорокино (Краснодон) Луганской области.

Кремлевский информационный канал ТАСС и другие российские источники утверждали, что Силы обороны использовали не менее 3 ракет ATACMS для удара по промышленной зоне, тогда как украинские источники отметили, что удары были направлены именно по составу боеприпасов.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска 13 мая вели ограниченные наступательные действия на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута), но не продвинулись.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили российские наземные атаки в районе Белогоровки, близ Верхнекаменского, возле Спорного и Выемки, возле Раздолевки.

В Министерстве обороны РФ заявили, что ВСУ нанесли контрудар вблизи Спорного и Раздолевки.

Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции северо-восточнее Часового Яра, тогда как 13 мая вокруг города продолжались тяжелые бои.

Опубликованные 12 мая геолокационные кадры показывают, как ВСУ захватывают и очищают удерживаемую оккупантами позицию в лесной зоне на юго-западе Богдановки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ пытаются развернуть наступательные действия с западной окраины Богдановки в сторону Калиновки (к северу от Часового Яра), предположительно, чтобы создать условия для окружения Часового Яра через его северный фланг.

Российские источники также утверждали, что войска РФ наступают на южном фланге Часового Яра, в том числе западнее Ивановского и в районе заповедника Ступки-Голубовские 2.

Один российский "военкор" утверждал, что оккупанты якобы прорвали украинскую оборону и вошли в Клещиевку, но другой блоггер опроверг это утверждение и отметил, что якобы российская атака на Клещиевку была неудачной и привела к потере "почти всей штурмовой группы".

В отчете ISW указывается, что аналитики пока не наблюдали визуальные доказательства предполагаемой российской атаки на Клещиевку.

Представитель артиллерийской бригады ВСУ, действующей в районе Часового Яра, сообщил, что в операциях в этом районе привлечены до 25 тысяч российских военнослужащих, включая смесь "элиты" (вероятно, ВДВ) и мобилизованного персонала "Л/ДНРовцев".

В Генштабе ВСУ проинформировали о боевых действиях возле Григоровки, Ивановского, возле Клещиевки и Андреевки.

Сообщается, что 13 мая войска РФ продолжали наступление к западу от Авдеевки.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвигались к западу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) по направлению к Новоалександровке.

Некоторые блоггеры также утверждали, что войска РФ вроде бы продвинулись к западу от Семеновки на глубину до 1,13 км вдоль фронта шириной 3,52 км в направлении Уманского. Однако в ISW еще не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ в целом атакуют севернее Авдеевки на линии Архангельское; северо-западнее Авдеевки на линии Соловьево - Новопокровское; к западу от Авдеевки в направлении Уманское; и юго-западнее Авдеевки на линии Нетайлово - Первомайское - Невельское.

Как сообщается, 13 мая войска РФ продолжали продвигаться к западу и юго-западу от города Донецка.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что захватчики продвигаются в центр Красногоровки (к западу от Донецка), а один блоггер рассказывал, что они продвинулись до 3 км вблизи Красногоровки.

Один российский "военкор" утверждал, что войска РФ вроде бы также продвигаются в пределах и на полях к югу от Парасковеевки (юго-западнее города Донецка), хотя в ISW не наблюдали визуального подтверждения успехов РФ в этом районе.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг совершил 18 наземных атак в направлении Курахово (к западу от Донецка), в том числе вблизи Красногоровки и Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

"Южная ось"

3 мая на западе Запорожской области продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись на север в пределах Работино и на полях к востоку от Работино, хотя в ISW еще не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Также продолжались позиционные бои вблизи Работино и Вербового (восточнее Работино).

13 мая продолжались позиционные бои на восточной части Херсонской области, в том числе около Крынок.

Как сообщается, российский солдат, действующий на острове в дельте реки Днепр, утверждал, что войска РФ часто не могут эвакуировать раненых с этих островов из-за постоянных проблем с лодками в Херсонской области и широкого покрытия украинских беспилотников в этом районе.

Ситуация на фронте

Напомним, вечером 13 мая в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что на Харьковском направлении Силы обороны Украины отразили 13 атак врага. Воины ВСУ проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

Также в военном командовании сообщили, что всего на фронте с начала суток произошло 148 боевых столкновений.

Также сообщалось, что на утро 13 мая, по данным Генштаба, общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения в Украину увеличились до около 484 030 солдат. Так, украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1740 российских захватчиков, а также уничтожили 31 танк и 42 ББМ противника.