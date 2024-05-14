ЗСУ про ситуацію у Часовому Яру: активні бої тривають вдень і вночі, ворог змінив тактику

Російські війська зменшили кількість масованих м'ясних штурмів в районі Часового Яру Донецької області. При цьому окупанти частіше намагаються заходити зі сторони Іванівського і Богданівки, щоб знайти слабкі місця в українській обороні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.
"У Часовому Яру ситуація не змінилася. Тривають активні бойові дії вдень і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав. Він продовжує знищувати Часів Яр артилерією та КАБами, які скидає на місто і населенні пункти поблизу", - розповів Волошин.
За його словами, росіяни намагаються захопити Часів Яр і його висоти, щоб надалі обстрілювати Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ.
Окрім того, ворог змінив тактику. Окупанти вже не проводять таких масованих м'ясних штурмів, як раніше, а частіше намагаються заходити зі сторони Іванівського і Богданівки, щоб знайти слабкі місця в українській обороні.
"Ворог кидає останнім часом на штурм мобілізованих, колишніх в’язнів. Техніку ворог приберігає. Противник докладає всіх зусиль, щоб певні успіхи мати на цьому напрямку, але в нього успіхів немає. При цьому проводить активний артилерійський вплив і застосовує скиди із дронів на околиці Часового Яру", - додав речник.
Також, за його словами, лише за попередню добу на цьому напрямку було зафіксовано майже 150 мінометних і артилерійських обстрілів. На ранок також було зафіксовано 12 штурмів ворога.
Через активні бойові дії та щоденні обстріли місто Часів Яр у Донецькій області фактично зруйноване.
Як зазначили у ЗСУ, без контролю над Часовим Яром росіяни навряд чи зможуть просунутися далі до Краматорського та Костянтинівського напрямків.
Наразі українські військові контролюють ситуацію навколо Часового Яру. Активні бойові дії тривають цілодобово, однак російських окупантів у місті немає.
Згідно з останнім звітом Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України відновили позиції біля Часового Яру.
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