ВСУ серьезно повредили топливную базу захватчиков в Луганской области, - АТЕШ

Во временно оккупированном Свердловске Луганской области зафиксированы значительные повреждения цистерн с горюче-смазочными материалами в результате удара Сил обороны Украины 20 мая.

"Пожар после удара продолжался до самого утра. После прилетов оккупанты долго пытались сбить мнимые дроны", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" также добавили, что удары по оккупантам и их логистике в Луганской и Донецкой областях случаются все чаще. Это происходит из-за того, что огромное количество средств ПВО было переброшено в Крым, а также благодаря плодотворной работе партизан.