Удар по "Академии МВД" в Луганске: появились спутниковые снимки последствий
Во временно оккупированном Луганске 20 мая сообщали о попадании в "Академию Министерства внутренних дел". В сети появились спутниковые снимки последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
На снимке за 20 мая видны следы пожара и густой дым на месте удара.
Оккупационные власти сообщили о пяти пострадавших и показали видео с обломками ракет SCALP-EG французского производства.
Также российские Telegram-каналы сообщали, что предварительно в здании был командный пункт группировки российских войск "Юг", а в момент атаки там происходило совещание командования.
По пока неподтвержденным данным, могли погибнуть до 13 российских военных и ранен генерал Геннадий Анашкин.
Удар по "Академии МВД" в Луганске 20 мая
В оккупированном российской армией Луганске в районе поселка Юбилейное 20 мая была зафиксирована серия взрывов. Сообщалось о попадании в "Академию МВД".
По информации от местных жителей, взрывов было около восьми и только один раз сработала вражеская ПВО. Отмечается, что на территории базировались оккупанты.
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