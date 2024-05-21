Удар по "Академии МВД" в Луганске: появились спутниковые снимки последствий

Во временно оккупированном Луганске 20 мая сообщали о попадании в "Академию Министерства внутренних дел". В сети появились спутниковые снимки последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

На снимке за 20 мая видны следы пожара и густой дым на месте удара.

Оккупационные власти сообщили о пяти пострадавших и показали видео с обломками ракет SCALP-EG французского производства.

Также российские Telegram-каналы сообщали, что предварительно в здании был командный пункт группировки российских войск "Юг", а в момент атаки там происходило совещание командования.

По пока неподтвержденным данным, могли погибнуть до 13 российских военных и ранен генерал Геннадий Анашкин.