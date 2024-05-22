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ЗСУ серйозно пошкодили паливну базу загарбників у Луганській області, - АТЕШ

Фото: Сили оборони завдали серйозної шкоди паливному складу окупантів (t.me/atesh_ua)
Автор: Валерій Савицький

Агенти партизанського руху "АТЕШ" відзвітували про серйозні пошкодження паливної бази через удар ЗСУ по тимчасово окупованій Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

У тимчасово окупованому Свердловську Луганської області зафіксовані суттєві пошкодження цистерн із паливно-мастильними матеріалами внаслідок удару Сил оборони України 20 травня.

"Пожежа після удару тривала до самого ранку. Після прильотів окупанти довго намагалися збити уявні дрони", - йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" також додали, що удари по окупантах та їхній логістиці в Луганській і Донецькій областях трапляються дедалі частіше. Це відбувається через те, що величезна кількість засобів ППО була перекинута до Криму, а також завдяки плідній роботі партизанів.

Обстріл Луганської області

Вранці у понеділок, 20 травня, в районі селища Ювілейне прогриміла низка вибухів.

Згодом стало відомо про влучання у будівлю "Академії внутрішніх справ".

На початку травня ЗСУ вдарили по нафтобазі у Луганську, після чого у загарбників виникли серйозні проблеми з паливом.

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