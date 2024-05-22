ЗСУ серйозно пошкодили паливну базу загарбників у Луганській області, - АТЕШ

У тимчасово окупованому Свердловську Луганської області зафіксовані суттєві пошкодження цистерн із паливно-мастильними матеріалами внаслідок удару Сил оборони України 20 травня.

"Пожежа після удару тривала до самого ранку. Після прильотів окупанти довго намагалися збити уявні дрони", - йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" також додали, що удари по окупантах та їхній логістиці в Луганській і Донецькій областях трапляються дедалі частіше. Це відбувається через те, що величезна кількість засобів ППО була перекинута до Криму, а також завдяки плідній роботі партизанів.