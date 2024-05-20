В Луганске произошли взрывы. Сообщают о попадании в базу подготовки оккупантов

В оккупированном российской армией Луганске в районе поселка Юбилейное 20 мая зафиксирована серия взрывов. Сообщают о попадании в "академию внутренних дел".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Трибун" .

По информации от местных жителей, взрывов было около восьми и только один раз сработала вражеская ПВО. Отмечается, что на территории базировались оккупанты.

Удары "Хаймарсов" и ракет

Напомним, ВСУ постоянно наносят удары по военным целям на оккупированной территории Луганской области.

В частности, после удара по нефтебазе в Луганске 7 мая у оккупантов наблюдаются серьезные проблемы с топливом.

Кроме того, в городе Ровеньки 10 мая под удар попала нефтебаза, после чего возник большой пожар.