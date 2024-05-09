У оккупантов проблемы с топливом из-за удара по нефтебазе в Луганске, - ОВА

После удара по нефтебазе во временно захваченном Луганске у оккупантов наблюдаются серьезные проблемы с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Нефтебаза в Луганске догорела только вчера (8 мая, - ред), а в городе и вокруг него уже возник дефицит топлива", - рассказал он.

По словам главы ОВА, оккупационные власти обещают, что впоследствии все будет хорошо, однако на заправках ситуация критическая, хотя захватчики называют ситуацию "временными трудностями".

"Как решить логистическую задачу с доставкой продуктов нефтепереработки в так называемой "ЛНР" пока не знают. Существующие запасы отдают российским военным", - констатирует Лысогор.

Удар по нефтебазе в Луганске

7 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы.

Позже оккупанты заявили об ударе по нефтебазе в Луганске. Также сообщалось о якобы пяти пострадавших, все они - работники нефтебазы. Также загорелся газопровод.

Отметим, что пожар на нефтебазе в Луганске около суток.