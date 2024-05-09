ua en ru
Чт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У оккупантов проблемы с топливом из-за удара по нефтебазе в Луганске, - ОВА

Луганск, Четверг 09 мая 2024 10:59
UA EN RU
У оккупантов проблемы с топливом из-за удара по нефтебазе в Луганске, - ОВА Фото: в ОВА рассказали о последствиях для РФ после удара по нефтебазе в Луганске (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

После удара по нефтебазе во временно захваченном Луганске у оккупантов наблюдаются серьезные проблемы с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Нефтебаза в Луганске догорела только вчера (8 мая, - ред), а в городе и вокруг него уже возник дефицит топлива", - рассказал он.

По словам главы ОВА, оккупационные власти обещают, что впоследствии все будет хорошо, однако на заправках ситуация критическая, хотя захватчики называют ситуацию "временными трудностями".

"Как решить логистическую задачу с доставкой продуктов нефтепереработки в так называемой "ЛНР" пока не знают. Существующие запасы отдают российским военным", - констатирует Лысогор.

Удар по нефтебазе в Луганске

7 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы.

Позже оккупанты заявили об ударе по нефтебазе в Луганске. Также сообщалось о якобы пяти пострадавших, все они - работники нефтебазы. Также загорелся газопровод.

Отметим, что пожар на нефтебазе в Луганске около суток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск НПЗ
NEWS
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче