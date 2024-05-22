ВСУ серьезно повредили топливную базу захватчиков в Луганской области, - АТЕШ
Агенты партизанского движения "АТЕШ" отчитались о серьезных повреждениях топливной базы из-за удара ВСУ по временно оккупированной Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Во временно оккупированном Свердловске Луганской области зафиксированы значительные повреждения цистерн с горюче-смазочными материалами в результате удара Сил обороны Украины 20 мая.
"Пожар после удара продолжался до самого утра. После прилетов оккупанты долго пытались сбить мнимые дроны", - говорится в сообщении.
В "АТЕШ" также добавили, что удары по оккупантам и их логистике в Луганской и Донецкой областях случаются все чаще. Это происходит из-за того, что огромное количество средств ПВО было переброшено в Крым, а также благодаря плодотворной работе партизан.
Обстрел Луганской области
Утром в понедельник, 20 мая, в районе поселка Юбилейный прогремел ряд взрывов.
Позже стало известно о попадании в здание "Академии внутренних дел".
В начале мая ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске, после чего у захватчиков начались серьезные проблемы с топливом.
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