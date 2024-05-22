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ВСУ серьезно повредили топливную базу захватчиков в Луганской области, - АТЕШ

Свердловск, Луганская область, Среда 22 мая 2024 04:39
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ВСУ серьезно повредили топливную базу захватчиков в Луганской области, - АТЕШ Фото: Силы обороны нанесли серьезный ущерб топливному складу оккупантов (t.me/atesh_ua)
Автор: Валерий Савицкий

Агенты партизанского движения "АТЕШ" отчитались о серьезных повреждениях топливной базы из-за удара ВСУ по временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Во временно оккупированном Свердловске Луганской области зафиксированы значительные повреждения цистерн с горюче-смазочными материалами в результате удара Сил обороны Украины 20 мая.

"Пожар после удара продолжался до самого утра. После прилетов оккупанты долго пытались сбить мнимые дроны", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" также добавили, что удары по оккупантам и их логистике в Луганской и Донецкой областях случаются все чаще. Это происходит из-за того, что огромное количество средств ПВО было переброшено в Крым, а также благодаря плодотворной работе партизан.

Обстрел Луганской области

Утром в понедельник, 20 мая, в районе поселка Юбилейный прогремел ряд взрывов.

Позже стало известно о попадании в здание "Академии внутренних дел".

В начале мая ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске, после чего у захватчиков начались серьезные проблемы с топливом.

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