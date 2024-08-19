Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
Украинские войска продолжают штурмы по всему выступлению в Курской области. Предположительно, ВСУ удалось уничтожить третий и последний мост через реку Сейм в российском регионе, что может значительно усложнить логистику врага.
Детальнее об этом, а также карты боев из Курской области - приводит РБК-Украина в материале ниже.
Зона боевых действий в российском приграничье за 13 дней украинского наступления практически охватила уже четыре района Курской области - Кореневский, Суджанский, Беловский и Глушковский районы. Кроме того, боевые столкновения происходят также на самой границе Льговского и Большесолдатского районов.
В целом РФ потеряла контроль над около 1200 кв. км и эта зона продолжает понемногу расширяться. Украинский аналитический ресурс DeepState ночью обновил карту, на которой обозначил населенные пункты Апанасовка, Снагость, Отруба, как находящиеся под контролем ВСУ.
Фото: DeepState обновил свою карту с занятыми территориями в Курской области (deepstatemap.live)
Между тем в Институте изучения войны отмечают, что ВСУ незначительно продвинулись к юго-востоку от Суджи.
Опираясь на геолокационные кадры, авторы отчета пишут о продвижении ВСУ на север Мартыновки. В свою очередь, так называемые российские военкоры пишут, что украинские силы якобы контролируют село Троицкое Кореновского района и продвинулись к Семеновке (севернее Суджи и примерно в 24 километрах от международной границы).
Фото: ВСУ расширяют присутствие в Курской области (svoboda.org)
Что касается самого Коренево, как заявляют российские медиаресурсы, вокруг него, а также расположенной неподалеку Ольговки, ведутся бои.
Фото: по мнению аналитиков ISW, украинские войска продолжают действовать на всем заявленном максимальном пределе продвижения в Курской области (understandingwar)
Интересна ситуация вокруг Глушковского района. Как пишет российское оппозиционное издание "Агентство", украинские войска якобы пытаются расширить зону боевых действий именно на этот район, разрушая в нем мосты.
По неподтвержденной информации, появляющейся в социальных сетях, ВСУ, вероятно, уничтожили третий и последний мост через реку Сейм в н. п. Кариж Курской области. Заметим, что накануне на этом участке фронта украинские бойцы разрушили мост в селе Глушково и несколько севернее возле села Званное.
По мнению российской стороны, Украина, мол, таким образом хочет полностью отрезать российские войска от путей снабжения в Глушковском районе. После чего враг на юге этого района будет вынужден пользоваться переправами и понтонными мостами. Кроме того, оставшиеся там силы противника могут оказаться в плену.
Как пишут журналисты "Агентства", если этот маневр станет успешным для ВСУ, то зона боевых действий в Курской области расширится в 1,5 раза и Украина сможет взять под контроль еще до 700 квадратных километров территории.
Фото: ВСУ уничтожили третий и последний мост через реку Сейм в Курской области (agentstvonews)
Наступление ВСУ в Курской области
Напомним, что наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа 2024 года. Но почти неделю украинское военно-политическое руководство сохраняло информационную тишину. По последним данным от главкома Александра Сырского, под контролем украинских бойцов уже 1150 кв км и 82 населенных пункта в регионе.
На этих территориях Украиной уже создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. Официальный Киев заявил, что целью операции не является оккупация территории РФ.
Кроме того, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что в планы ВСУ входит создание "буферной зоны" в Курской области, и основная задача Украины - уничтожение российского потенциала и проведение контрударной работы.
В отдельном материале РБК-Украина читайте, может ли "Курский прорыв" расшириться на Белгородскую область.
Также мы объясняли, зачем Украине комендатура в Курской области и надолго ли там ВСУ.
При подготовке материала использовались отчет и карты американского Института изучения войны (ISW), карты аналитического ресурса DeepState, Telegram-канал "Агентство", "Радио Свобода", а также другие данные из открытых источников.
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