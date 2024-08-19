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Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)

Понедельник 19 августа 2024 11:05
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Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев) Фото: ВСУ продолжают наступление в Курской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские войска продолжают штурмы по всему выступлению в Курской области. Предположительно, ВСУ удалось уничтожить третий и последний мост через реку Сейм в российском регионе, что может значительно усложнить логистику врага.

Детальнее об этом, а также карты боев из Курской области - приводит РБК-Украина в материале ниже.

Зона боевых действий в российском приграничье за 13 дней украинского наступления практически охватила уже четыре района Курской области - Кореневский, Суджанский, Беловский и Глушковский районы. Кроме того, боевые столкновения происходят также на самой границе Льговского и Большесолдатского районов.

В целом РФ потеряла контроль над около 1200 кв. км и эта зона продолжает понемногу расширяться. Украинский аналитический ресурс DeepState ночью обновил карту, на которой обозначил населенные пункты Апанасовка, Снагость, Отруба, как находящиеся под контролем ВСУ.

Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают &quot;буферную зону&quot; в Курской области (карты боев)Фото: DeepState обновил свою карту с занятыми территориями в Курской области (deepstatemap.live)

Между тем в Институте изучения войны отмечают, что ВСУ незначительно продвинулись к юго-востоку от Суджи.

Опираясь на геолокационные кадры, авторы отчета пишут о продвижении ВСУ на север Мартыновки. В свою очередь, так называемые российские военкоры пишут, что украинские силы якобы контролируют село Троицкое Кореновского района и продвинулись к Семеновке (севернее Суджи и примерно в 24 километрах от международной границы).

Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают &quot;буферную зону&quot; в Курской области (карты боев)

Фото: ВСУ расширяют присутствие в Курской области (svoboda.org)

Что касается самого Коренево, как заявляют российские медиаресурсы, вокруг него, а также расположенной неподалеку Ольговки, ведутся бои.

Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают &quot;буферную зону&quot; в Курской области (карты боев)Фото: по мнению аналитиков ISW, украинские войска продолжают действовать на всем заявленном максимальном пределе продвижения в Курской области (understandingwar)

Интересна ситуация вокруг Глушковского района. Как пишет российское оппозиционное издание "Агентство", украинские войска якобы пытаются расширить зону боевых действий именно на этот район, разрушая в нем мосты.

По неподтвержденной информации, появляющейся в социальных сетях, ВСУ, вероятно, уничтожили третий и последний мост через реку Сейм в н. п. Кариж Курской области. Заметим, что накануне на этом участке фронта украинские бойцы разрушили мост в селе Глушково и несколько севернее возле села Званное.

По мнению российской стороны, Украина, мол, таким образом хочет полностью отрезать российские войска от путей снабжения в Глушковском районе. После чего враг на юге этого района будет вынужден пользоваться переправами и понтонными мостами. Кроме того, оставшиеся там силы противника могут оказаться в плену.

Как пишут журналисты "Агентства", если этот маневр станет успешным для ВСУ, то зона боевых действий в Курской области расширится в 1,5 раза и Украина сможет взять под контроль еще до 700 квадратных километров территории.

Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают &quot;буферную зону&quot; в Курской области (карты боев)

Фото: ВСУ уничтожили третий и последний мост через реку Сейм в Курской области (agentstvonews)

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, что наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа 2024 года. Но почти неделю украинское военно-политическое руководство сохраняло информационную тишину. По последним данным от главкома Александра Сырского, под контролем украинских бойцов уже 1150 кв км и 82 населенных пункта в регионе.

На этих территориях Украиной уже создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. Официальный Киев заявил, что целью операции не является оккупация территории РФ.

Кроме того, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что в планы ВСУ входит создание "буферной зоны" в Курской области, и основная задача Украины - уничтожение российского потенциала и проведение контрударной работы.

В отдельном материале РБК-Украина читайте, может ли "Курский прорыв" расшириться на Белгородскую область.

Также мы объясняли, зачем Украине комендатура в Курской области и надолго ли там ВСУ.

При подготовке материала использовались отчет и карты американского Института изучения войны (ISW), карты аналитического ресурса DeepState, Telegram-канал "Агентство", "Радио Свобода", а также другие данные из открытых источников.

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Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
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