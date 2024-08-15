Курский комендант. Что известно о генерале Москалеве, возглавившем комендатуру в РФ

После начала операции в Курской области, Украина создала там комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Подробно о том, кто это и что о нем известно читайте в материале РБК-Украина.

Эдуард Москалев – генерал-майор ВСУ и участник российско-украинской войны

В 2012 году Москалев возглавлял 300-й учебный танковый полк 169-го учебного центра Сухопутных войск. А уже с 15 марта по 20 июня 2022 года занимал должность командующего Объединенными силами.

С июня 2022 года Москалев был командиром оперативно-тактической группировки войск на восточном фронте.

По состоянию на 2023 год являлся командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса".

Также президент Владимир Зеленский наградил Москалева орденом Богдана Хмельницкого II степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Что происходит в Курской области

Со вторника, 6 августа, Вооруженные силы Украины начали спецоперацию в Курской области, России. Это официально подтвердил президент Зеленский 12 августа.

По словам главкома Сырского, по состоянию на утро 15 августа ВСУ взяли под контроль уже 82 населенных пункта. Такжебойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных в Курской области, среди которых – воины кадыровского подразделения "Ахмат".

Также ВСУ полностью зачистили от российских войск город Суджа .

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