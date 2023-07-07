Пентагон о контрнаступлении ВСУ: Украина ищет слабые места россиян, делать выводы рано

Украинские защитники сейчас пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов. Делать выводы о контрнаступлении пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя главы Пентагона США по политическим вопросам Колина Каля.

"Пока слишком рано делать выводы об украинском контрнаступлении. Мы сейчас находимся в начале срединной фазы. Украинцы пытаются обнаружить слабые места в российской линии обороны", - заявил Каль.

По его словам, главное испытание начнется, когда наши защитники уже найдут такие слабые места.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные с начала лета продолжают активные действия на нескольких участках фронта. За это время они смогли освободить от оккупантов девять населенных пунктов на юго-востоке Украины.

Также бойцы ВСУ продвигаются и на Бахмутском направлении. Они успешно наступают южнее города.

Как сегодня отмечала заместитель министра обороны Анна Маляр, защитникам удалось продвинутся на более чем километр. При этом группировка врага внутри Бахмута фактически оказалась в ловушке.