Пентагон о контрнаступлении ВСУ: Украина ищет слабые места россиян, делать выводы рано
Украинские защитники сейчас пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов. Делать выводы о контрнаступлении пока рано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя главы Пентагона США по политическим вопросам Колина Каля.
"Пока слишком рано делать выводы об украинском контрнаступлении. Мы сейчас находимся в начале срединной фазы. Украинцы пытаются обнаружить слабые места в российской линии обороны", - заявил Каль.
По его словам, главное испытание начнется, когда наши защитники уже найдут такие слабые места.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, украинские военные с начала лета продолжают активные действия на нескольких участках фронта. За это время они смогли освободить от оккупантов девять населенных пунктов на юго-востоке Украины.
Также бойцы ВСУ продвигаются и на Бахмутском направлении. Они успешно наступают южнее города.
Как сегодня отмечала заместитель министра обороны Анна Маляр, защитникам удалось продвинутся на более чем километр. При этом группировка врага внутри Бахмута фактически оказалась в ловушке.
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