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ВСУ на Запорожском направлении отработали "Хаймарсом" по вражеским САУ "Нона-С"

Пятница 05 января 2024 18:08
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ВСУ на Запорожском направлении отработали "Хаймарсом" по вражеским САУ "Нона-С" Фото: ВСУ на Запорожском направлении отработали "Хаймарсом" по вражеским САУ "Нона-С" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные отработали "Хаймарсом" по российским двум самоходным артиллерийским установкам 2С9 "Нона-С".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций ВС Украины.

Во время разведывательных действий на Запорожском направлении операторы одного из подразделений обнаружили две самоходных артиллерийских установки 2С9 "Нона-С" россиян.

"Нона-С" предназначена для огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя. Основным оружием САУ является миномет-пушка калибра 120 мм.

"Операторы ССО навели на вражеские цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. Благодаря четкой корректировке огневыми поражениями уничтожены обе САУ", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 2 января, украинские воины ликвидировали еще 790 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 363 070 военных.

В том же числе на протяжении суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 470 террористов и уничтожили 68 единиц техники врага, в том числе:

  • 7 танков;
  • 11 ББМ;
  • 14 артсистем;
  • и не только.

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