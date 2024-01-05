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Десятки артсистем и почти 800 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Украина, Пятница 05 января 2024 08:19
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Десятки артсистем и почти 800 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 5 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 5 января, составили 790 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 363070 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 дронов, 30 арсистем и 40 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 363 070 (+790) человек ликвидировано;
  • танков - 6011 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11142 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем - 8604 (+30) ед.;
  • РСЗО - 949 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 631 (+1) ед.;
  • самолетов - 329 ед.;
  • вертолетов – 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6771 (+18) ед.;
  • крылатые ракеты - 1786 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11463 (+40) ед.;
  • специальная техника - 1313 (+9) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 32 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Авиация поразила 4 артиллерийских средства противника.

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