Десятки артсистем и почти 800 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 5 января (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 5 января, составили 790 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 363070 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 дронов, 30 арсистем и 40 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 363 070 (+790) человек ликвидировано;

танков - 6011 (+9) ед.;

боевых бронированных машин - 11142 (+14) ед.;

артиллерийских систем - 8604 (+30) ед.;

РСЗО - 949 (+2) ед.;

средства ПВО - 631 (+1) ед.;

самолетов - 329 ед.;

вертолетов – 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6771 (+18) ед.;

крылатые ракеты - 1786 (+1) ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11463 (+40) ед.;

специальная техника - 1313 (+9) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, украинские военные отразили 32 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Авиация поразила 4 артиллерийских средства противника.