ВСУ продвигаются под Купянском и Лиманом: обновленная карта войны

В субботу, 01 октября, наблюдается продвижение украинских военных в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

На севере Донецкой области на Лиманском направлении подразделения ВСУ приблизились к Лиману. Продвижение проходило со стороны населенного пункта Дробышево.

Также подразделения украинских военных продвинулись ближе к населенному пункту Колодези.

Уже в Харьковской области ВСУ зашли в Малиевку, которая находится рядом с населенным пунктом Пески-Радьковские.

Серьезные изменения произошли и в Купянском направлении. Российские подразделения вышли из населенного пункта Песчаное и теперь он находится в "серой зоне". Также в "серую зону" попала часть села Степная Новоселовка. ВСУ удалось зайти в Куриловку, которая находится рядом с Купянск-Узловым.

На других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.