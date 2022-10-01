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ВСУ продвигаются под Купянском и Лиманом: обновленная карта войны

Новина українською →
Украина, Суббота 01 октября 2022 16:25
ВСУ продвигаются под Купянском и Лиманом: обновленная карта войны Фото: ВСУ продвигаются под Купянском и Лиманом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 01 октября, наблюдается продвижение украинских военных в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

На севере Донецкой области на Лиманском направлении подразделения ВСУ приблизились к Лиману. Продвижение проходило со стороны населенного пункта Дробышево.

ВСУ продвигаются под Купянском и Лиманом: обновленная карта войны

Также подразделения украинских военных продвинулись ближе к населенному пункту Колодези.

Уже в Харьковской области ВСУ зашли в Малиевку, которая находится рядом с населенным пунктом Пески-Радьковские.

ВСУ продвигаются под Купянском и Лиманом: обновленная карта войны

Серьезные изменения произошли и в Купянском направлении. Российские подразделения вышли из населенного пункта Песчаное и теперь он находится в "серой зоне". Также в "серую зону" попала часть села Степная Новоселовка. ВСУ удалось зайти в Куриловку, которая находится рядом с Купянск-Узловым.

ВСУ продвигаются под Купянском и Лиманом: обновленная карта войны

На других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.

Напомним, что ВСУ подтвердили увольнение 5 населенных пунктов возле Лимана.

Также ВСУ подняли на окраинах Лимана флаг Украины.

Как пояснил военный эксперт Владислав Селезнев, операция по блокированию российской группировки в Лимане на Донбассе является прекрасной новостью с фронта, поскольку этот город является своеобразным "ключом" от обороны Сватового.

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