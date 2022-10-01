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ЗСУ просуваються під Куп’янськом та Лиманом: оновлена карта війни

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Україна, Субота 01 жовтня 2022 16:25
ЗСУ просуваються під Куп’янськом та Лиманом: оновлена карта війни Фото: ЗСУ просуваються під Куп’янськом та Лиманом (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 01 жовтня, спостерігається просування українських військових в Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

На півночі Донецької області на Лиманському напрямі підрозділи ЗСУ наблизились до міста Лиман. Просування відбувалось з боку населеного пункту Дробишеве.

ЗСУ просуваються під Куп’янськом та Лиманом: оновлена карта війни

Також підрозділи українських військових просунулись ближче до населеного пункту Колодязі.

Вже у Харківській області ЗСУ зайшли у Маліївку, яка знаходиться поряд з населеним пунктом Піски-Радьківські.

ЗСУ просуваються під Куп’янськом та Лиманом: оновлена карта війни

Серйозні зміни відбулись і на Куп'янському напрямку. Російські підрозділи вийшли з населеного пункту Піщане і тепер він перебуває у "сірій зоні". Також до "сірої зони" потрапила частина села Степова Новоселівка. ЗСУ вдалося зайти в Курилівку, яка знаходиться поряд з Куп'янськ-Вузловим.

ЗСУ просуваються під Куп’янськом та Лиманом: оновлена карта війни

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.

Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману.

Також, ЗСУ підняли на околицях Лиману прапор України.

Як пояснив РБК-Україна військовий експерт Владислав Селезньов, операція щодо блокування російського угрупування в Лимані на Донбасі є чудовою новиною з фронту, оскільки це місто є своєрідним "ключем" від оборони Сватового.

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