ЗСУ просуваються під Куп’янськом та Лиманом: оновлена карта війни

У суботу, 01 жовтня, спостерігається просування українських військових в Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap .

На півночі Донецької області на Лиманському напрямі підрозділи ЗСУ наблизились до міста Лиман. Просування відбувалось з боку населеного пункту Дробишеве.

Також підрозділи українських військових просунулись ближче до населеного пункту Колодязі.

Вже у Харківській області ЗСУ зайшли у Маліївку, яка знаходиться поряд з населеним пунктом Піски-Радьківські.

Серйозні зміни відбулись і на Куп'янському напрямку. Російські підрозділи вийшли з населеного пункту Піщане і тепер він перебуває у "сірій зоні". Також до "сірої зони" потрапила частина села Степова Новоселівка. ЗСУ вдалося зайти в Курилівку, яка знаходиться поряд з Куп'янськ-Вузловим.

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.