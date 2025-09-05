РФ готовит наступление на три города Донецкой области: в ВСУ озвучили новые задачи оккупантов
Российское военное командование поставило новую задачу перед оккупантами - захватить сразу три города Донецкой области в течение осени. Речь о Покровске, Мирнограде и Доброполье.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире телемарафона.
Сейчас главная цель врага - установить контроль над Покровско-Мирноградской агломерацией. Россияне там формируют так называемый "коридор" от Никаноровки и Маяка в направлении Доброполья и стягивают туда дополнительные резервы.
"У них есть риск, что наши силы перережут эту "кишку", поэтому они подтянули туда целые бригады с других участков фронта", - отметил Бельский.
По его словам, первым объектом атаки определено Доброполье. В случае, если россияне смогут его оккупировать, то в дальнейшем планируют сосредоточить усилия на Мирнограде и Покровске. Затем Россия планирует окружить Константиновку, чтобы отрезать украинские логистические маршруты.
Бельский рассказал, что враг несет значительные потери - только за минувшие сутки на Покровском направлении было ликвидировано 153 оккупантов.
Ситуация в Донецкой области
Напомним, недавно стало известно, что украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов поселок Новоэкономичное. Он расположен под Покровском.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы имеют "очень положительные результаты на Донбассе и готовят для российских войск неприятные сюрпризы".
А вот в Генштабе ВСУ заявили, что российское командование, выдавая желаемое за действительное, подытожило так называемую "весенне-летнюю кампанию 2025 года". На самом же деле очередное российское "сезонное" наступление закончилось практически ничем.