ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ готовит наступление на три города Донецкой области: в ВСУ озвучили новые задачи оккупантов

Пятница 05 сентября 2025 03:18
UA EN RU
РФ готовит наступление на три города Донецкой области: в ВСУ озвучили новые задачи оккупантов Иллюстративное фото: в ВСУ озвучили планы РФ на наступление в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российское военное командование поставило новую задачу перед оккупантами - захватить сразу три города Донецкой области в течение осени. Речь о Покровске, Мирнограде и Доброполье.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире телемарафона.

Сейчас главная цель врага - установить контроль над Покровско-Мирноградской агломерацией. Россияне там формируют так называемый "коридор" от Никаноровки и Маяка в направлении Доброполья и стягивают туда дополнительные резервы.

"У них есть риск, что наши силы перережут эту "кишку", поэтому они подтянули туда целые бригады с других участков фронта", - отметил Бельский.

По его словам, первым объектом атаки определено Доброполье. В случае, если россияне смогут его оккупировать, то в дальнейшем планируют сосредоточить усилия на Мирнограде и Покровске. Затем Россия планирует окружить Константиновку, чтобы отрезать украинские логистические маршруты.

Бельский рассказал, что враг несет значительные потери - только за минувшие сутки на Покровском направлении было ликвидировано 153 оккупантов.

Ситуация в Донецкой области

Напомним, недавно стало известно, что украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов поселок Новоэкономичное. Он расположен под Покровском.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы имеют "очень положительные результаты на Донбассе и готовят для российских войск неприятные сюрпризы".

А вот в Генштабе ВСУ заявили, что российское командование, выдавая желаемое за действительное, подытожило так называемую "весенне-летнюю кампанию 2025 года". На самом же деле очередное российское "сезонное" наступление закончилось практически ничем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доброполье Покровск Наступление боевиков Война в Украине
Новости
Украину атакуют "Шахеды": где объявлена тревога
Украину атакуют "Шахеды": где объявлена тревога
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России