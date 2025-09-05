РФ готовит наступление на три города Донецкой области: в ВСУ озвучили новые задачи оккупантов

Российское военное командование поставило новую задачу перед оккупантами - захватить сразу три города Донецкой области в течение осени. Речь о Покровске, Мирнограде и Доброполье.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире телемарафона.

Сейчас главная цель врага - установить контроль над Покровско-Мирноградской агломерацией. Россияне там формируют так называемый "коридор" от Никаноровки и Маяка в направлении Доброполья и стягивают туда дополнительные резервы.

"У них есть риск, что наши силы перережут эту "кишку", поэтому они подтянули туда целые бригады с других участков фронта", - отметил Бельский.

По его словам, первым объектом атаки определено Доброполье. В случае, если россияне смогут его оккупировать, то в дальнейшем планируют сосредоточить усилия на Мирнограде и Покровске. Затем Россия планирует окружить Константиновку, чтобы отрезать украинские логистические маршруты.

Бельский рассказал, что враг несет значительные потери - только за минувшие сутки на Покровском направлении было ликвидировано 153 оккупантов.