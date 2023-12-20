В ВСУ прокомментировали жалобы на действия ТЦК: как защититься

"Если есть такие случаи (когда к кому-то применяют силу или ломятся домой, - ред.), гражданам необходимо обращаться в полицию, звонить на горячую линию. Но не следует забывать, что, кроме прав, у каждого есть еще и обязанности. И обязанность каждого гражданина - это защита Родины, прописанная в Конституции. И когда начинают разбираться в таких ситуациях, то оказывается, что в большинстве случаев граждане пытались (при таких конфликтах - ред.) избежать мобилизации. Есть, конечно, и нарушения со стороны работников ТЦК - по всем таким случаям проводятся расследования и предоставляется правовая оценка их действий", - сказал он.

По словам Фитьо, количество таких случаев не является критическим и не является большим. Но за счет их распространения в медиа и из-за российской пропаганды кажется, что это происходит публично и постоянно.

"А таких случаев действительно немного и по всем ним принимаются сразу адекватные меры. Кроме того, сейчас в ТЦК и СП большинство военнослужащих - это те, кто вернулся с фронта, кто получил ранения, кто имеет контузии, кто был мобилизован и воевал именно на фронте. И я думаю, для них крайне обидно слышны какие-то негативные слова в свою сторону. А российская пропаганда именно это и разгоняет - что это "тыловые крысы", что "их надо отправлять на фронт". Они уже были на фронте", - добавил военный.

Представитель Сухопутных войск напомнил, что всем гражданам во время передвижения по городу необходимо иметь документы, удостоверяющие их личность. Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет нужно иметь военно-учетный документ.

"Если же есть какие-либо нарушения со стороны военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки, необходимо обращаться в полицию или на горячую линию Министерства обороны. Все подобные случаи фиксируются. И, конечно, мы за проведение мер по оповещению мобилизации только в рамках закона", - рассказал Фитьо.

Скандалы с ТЦК

Напомним, ранее в Тернополе ТЦК начал служебную проверку из-за видео, на котором военные силой "упаковывают" мужчину в микроавтобус.

Также недавно в сети вспыхнул скандал из-за действий представителей военкомата в Хмельницком. Сотрудники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы, где он якобы проходил военно-врачебную комиссию.

Кроме того, в ноябре полиция сообщила об избиении военного в Сумской области. Оказалось, что он является представителем ТЦК и пытался вручить повестку.