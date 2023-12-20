У ЗСУ прокоментували скарги на дії ТЦК: як захиститись

"Якщо є такі випадки (коли до когось застосовують силу чи ломляться додому, - ред.), громадянам необхідно звертатися в поліцію, телефонувати на гарячу лінію. Але не слід забувати, що, окрім прав, у кожного є ще й обов'язки. І обов'язок кожного громадянина - це захист Батьківщини, який прописаний у Конституції. І коли починають розбиратися в таких ситуаціях, то виявляється, що в більшості випадків громадяни намагалися (під час таких конфліктів, - ред.) уникнути мобілізації. Є, звичайно, і порушення зі сторони працівників ТЦК - з усіх таких випадків проводяться розслідування і надається правова оцінка їхніх дій", - сказав він.

За словами Фітьо, кількість таких випадків не є критичною і не є великою. Але за рахунок їхнього поширення в медіа і через російську пропаганду здається, що це відбувається привселюдно і повсякчас.

"А таких випадків насправді небагато і по усіх них приймаються відразу адекватні заходи. Крім того, зараз у ТЦК та СП більшість військовослужбовців - це ті, хто повернувся з фронту, хто отримав поранення, хто має контузії, хто був мобілізований і воював саме на фронті. І я думаю, для них вкрай образливо чути якісь негативні слова в свою сторону. А російська пропаганда саме це і розганяє - що це "тилові щурі", що "їх треба відправляти на фронт". Вони вже були на фронті", - додав військовий.

Представник Сухопутних військ нагадав, що всім громадянам під час пересування містом необхідно мати документи, які засвідчують їхню особу. Військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років потрібно мати військово-обліковий документ.

"Якщо ж є якісь порушення зі сторони військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, необхідно звертатися в поліцію або на гарячу лінію Міністерства оборони. Всі такі випадки фіксуються. І, звичайно, ми за проведення заходів з оповіщення мобілізації тільки у рамках закону", - розповів Фітьо.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, раніше у Тернополі ТЦК розпочав службову перевірку через відео, на якому військові силою "пакують" чоловіка в мікроавтобус.

Також нещодавно у мережі спалахнув скандал через дії представників військкомату у Хмельницькому. Співробітники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні, де той нібито проходив військово-лікарську комісію.

Крім того, у листопаді поліція повідомила про побиття військового у Сумській області. Виявилося, що він є представником ТЦК і намагався вручити повістку.