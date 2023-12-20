Владимир Фитьо, Сухопутные войска: Повестка – это не отправка на фронт

О проведении мобилизации в Украине во время войны, о том, где и как ТЦК может вручать повестки и кого мобилизуют на фронт во время войны – в интервью РБК-Украина рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

В последние месяцы в обществе накопилось немало жалоб на проведение мобилизации и произвола со стороны представителей ТЦК. Военные и политики настаивают, что необходимо внести изменения в порядок проведения мобилизации и военный учет, однако сейчас все это пока на этапе наработок и идей, о которых уже ранее писало РБК-Украина.

Что происходит с мобилизацией сейчас, какие проблемы и вызовы есть, почему случаются резонансные инциденты при вручении повесток – в интервью РБК-Украина рассказал представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.

– Какие на сегодняшний день есть законные способы вручения повесток?

– Меры по оповещению осуществляются представителями органов местной власти. Это могут быть представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), руководители предприятий всех форм собственности, представители ЖЭКов и ОСМД, а также поселковые председатели, старосты и представители территориальных общин. Это те лица, которые могут вручать повестки военнообязанным для того, чтобы они появились в свой ТЦК и СП для прохождения медицинской комиссии и уточнения своих военно-учетных данных.

– Законно ли вбрасывание повесток в почтовые ящики или, например, вложение этих повесток в дверь квартир?

– Если это, например, сознательный гражданин – это его ни к чему не обязывает, но это информирует о том, что ему следует обратиться в свой ТЦК и СП. Выходит, что по каким-то причинам лица, которые должны ему вручить повестку, его не застали дома. И таким образом этого человека просто проинформировали. В принципе, он может эту повестку просто проигнорировать, потому что ее нужно вручать лично в руки.

Если человек таким образом не избегает обновления своих военно-учетных данных или мобилизации – то он, конечно, после того, как увидит, что у него есть такая повестка, появится в своем ТЦК и СП и обновит свои данные, более того, если у человека есть какие-то законные причины получения отсрочки.

– Есть сейчас немало жалоб на действия представителей ТЦК. Например, когда они то силой хватают людей на улицах, то пытаются ломиться к кому-то домой. Почему так происходит? Является ли это законно и является ли это нормой?

– Мы как командование Сухопутных войск за проведение всех мер оповещения, мер, проводимых по мобилизации, исключительно в законных рамках. Если есть такие случаи (когда к кому-то применяют силу или ломятся домой, - ред) , гражданам необходимо обращаться в полицию, звонить по телефону на горячую линию. Но не следует забывать, что, кроме прав, у каждого есть еще и обязанности. И обязанность каждого гражданина – это защита Родины, прописанная в Конституции.

И когда начинают разбираться в таких ситуациях, то оказывается, что в большинстве случаев граждане пытались (при таких конфликтах - ред.) избежать мобилизации. Есть, конечно, и нарушения со стороны работников ТЦК – по всем таким случаям проводятся расследования и предоставляется правовая оценка их действий.

– А как законопослушный человек, ставший участником такой ситуации, может себя защитить в этом? К кому можно обращаться?

– Для начала, следует помнить, что мы находимся в правовом режиме военного положения. Всем гражданам во время передвижения по городу необходимо иметь документы, удостоверяющие как минимум их личность. А если есть военно-учетный документ, вопросы к военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вообще будут отсутствовать.

Если же есть какие-либо нарушения со стороны военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки, необходимо обращаться в полицию или на горячую линию Министерства обороны. Все подобные случаи фиксируются. И, конечно, мы за проведение мер по оповещению мобилизации только в рамках закона.

– В течение последней недели резонанс в соцсетях вызвали видео, где представители ТЦК вместе с правоохранителями ходят по ресторанам. И тоже отдельная история – это когда их фиксировали в спортзалах. Скажите, это законно или нет?

– Если бы представителей ТЦК зафиксировали в отделении больницы травматологии и если бы они там раздавали повестки – это было бы странно. А спортзал – это общественное место. То есть законом четко установлено, что осуществление мер оповещения возможно там, где не запрещено. В данном случае это заведение, которое предоставляет общественные услуги, так же как и заведения питания. И если их владельцы не возражают, то представители ТЦК могут провести там мероприятия по оповещению граждан, которые могут подпадать под мобилизацию.

– В каких случаях человек в определенных реестрах или документально будет числиться уклонистом?

– Если военнообязанный гражданин мужского пола сменил место жительства, например, переехал из Киева во Львов и в семидневный срок не встал на учет в новый территориальный центр комплектования по месту жительства, работы и т.д. – все оповещения для него будут осуществляться по предыдущему адресу регистрации, где он стоит на военном учете. То есть ему в дальнейшем будут приходить повестки по киевской прописке.

Зачем проводятся все эти мероприятия оповещения? Именно для уточнения военно-учетных данных, потому что некоторые граждане таким образом уклоняются от своей конституционной обязанности. То есть, не обновив свои учетные данные, не став на учет в новый территориальный центр комплектования и социальной поддержки, пытаются избежать мобилизации.

Сейчас работает электронный реестр военнообязанных "Оберег". Но он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами. Когда соответствующий законопроект будет принят, то в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы разные существующие базы данных. И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты – НДФЛ – уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой формы собственности о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного в ТЦК и СП.

На данный момент электронная база, работающая в ТЦК, только позволяет осуществлять меры оповещения граждан в любой точке страны. То есть гражданин, например, из Луганска или Сум может получить повестку в Одессе. Сейчас эти данные, которые были в бумажном виде, перенесены в электронный. И это позволяет увидеть личное дело, например, в другом ТЦК другого региона. Пока что синхронизации данных с другими государственными реестрами нет. Как только это заработает – все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, осуществлением оповещения на блокпостах сразу, автоматически отпадут.

– А что еще изменит запуск этого реестра?

– Это упростит проведение мобилизации ресурсов – как человеческих, так и транспортных, и многое другое. Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения. И российская пропаганда тоже на этой теме нанесла очень большой вред. У определенной категории мужчин есть некий страх к посещению ТЦК и СП. Они полагают, что первая повестка – это сразу отправка на фронт. Это так вложила российская пропаганда, проведя очень большую работу.

Я хочу подчеркнуть, что первая повестка – это значит, что нужно только появиться в ТЦК и СП, чтобы обновить свои данные, пройти медицинский осмотр. И только тогда, когда потребуется ваша профессия, например, если вы водитель и пригодны к прохождению военной службы – только тогда вам будет предоставлена вторая повестка, за которой военнообязанный едет в учебный центр, где проходит обучение минимум месяц. Если же профессия сложнее, то обучение может длиться и два, и три месяца. Также обучение проходит и за рубежом у наших иностранных партнеров – и в Великобритании, и в Испании, и Германии, и Польше и других странах.

– Следует сказать, что, с одной стороны, здесь работает российская пропаганда. Но с другой стороны, свою роль играют и такие действия представителей ТЦК, которые тоже не сильно добавляют желания идти в армию, когда есть случаи, что людям заламывают руки.

– Количество таких случаев на самом деле не является критическим и не является большим. Просто за счет их распространения в медиа и за счет российской пропаганды кажется, что это происходит публично и постоянно. А таких случаев действительно немного и по всем ним принимаются сразу адекватные меры. Кроме того, сейчас в ТЦК и СП большинство военнослужащих – это вернувшиеся с фронта, кто получил ранения, кто имеет контузии, кто был мобилизован и воевал именно на фронте. И я думаю, для них крайне обидно слышать какие-то негативные слова в свою сторону. А российская пропаганда именно это и разгоняет – что это "тыловые крысы", что "их нужно отправлять на фронт". Они уже были на фронте. Они уже вернулись с фронта. И сейчас они помогают проводить мероприятия оповещения.

Поэтому тем гражданам, которые пытаются избежать мобилизации и хотят разными словами оскорбить этих военнослужащих из ТЦК – поверьте, им очень неприятно слышать такие вещи в свою сторону, потому что они уже исполнили свой долг. И они сейчас, наоборот, пытаются помочь и защитить нашу страну именно на той должности, на которой они могут выполнять свои обязанности.

– Вручают ли сейчас повестки мужчинам с восемнадцати лет?

– Приписка к призывным участкам происходит вообще с семнадцати лет – еще когда юноши учатся в школе: они проходят первичное медицинский осмотр и, соответственно, уже становятся на военный учет в своих ТЦК и СП. Потому что для поступления в высшие учебные заведения, заведения среднего технического образования необходимо иметь приписное свидетельство из своего ТЦК и СП. Да – им могут вручить повестку, тогда они просто появляются в свой ТЦК и СП, показывают справку об учебе или приходят с приписным свидетельством. А еще лучше – иметь все эти документы при себе и все эти вопросы сразу снимаются. Повестка – это не отправка на фронт. Повестка – для уточнения учетных данных.

– Мобилизируют ли мужчин с восемнадцати лет на фронт?

– У нас сейчас есть еще военная срочная служба. То есть это категория призывников в возрасте от 18 до 27 лет. Такие мужчины сейчас по мобилизации не призываются. Когда такая категория людей хочет защищать Родину – они могут сделать это на добровольной основе. Это касается студентов. Например, если студент учится, его возраст до 27 лет и по каким-то причинам он взял академотпуск или его отчислили из высшего учебного заведения, но он должен учиться на стационаре – он под мобилизацию не подпадает. Под мобилизацию сейчас подпадают мужчины в возрасте от 27 лет.

– Кого сейчас не хватает войску?

– Сейчас у нас есть необходимость в формировании новых бригад. То есть сейчас все профессии в Вооруженных силах и Силах обороны в целом востребованы. Каждый желающий может – сейчас есть такая возможность – выбрать для себя профессию. Для этого есть такая форма прохождения военной службы как контрактная. К примеру, вы заинтересовались какой-то бригадой. К примеру, 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила. И вы хотите быть там артиллеристом. Тогда вы просто обращаетесь в эту бригаду, получаете отношение на данный пост, далее обращаетесь в свой территориальный центр комплектования и говорите: "я хочу защищать Украину на контракте и хочу служить именно в той бригаде". И вы попадете именно на эту должность в эту бригаду, подписав контракт. Есть такая форма контракта как до объявления демобилизации. И вы, соответственно, приходите и проходите службу именно на этой должности.

– А правильно ли я понимаю, что это для контрактников, но для тех, кто проходит по мобилизации – они не могут выбирать, где именно проходить службу, да?

– Да. Во время мобилизации осуществляется как раз акцент на профессию будущего мобилизованного. Если, конечно, он IT-инженер или он, например, профессиональный строитель, или он водитель – то уже идет направление ближе к его специальности. Но кроме того, всех мобилизованных обучают в учебных центрах минимум месяц, в течение этого месяца мобилизованный получает простейшую профессию – это профессия стрелка. Дальше в течение двух недель происходит слаживание, и только после этого идет уже распределение в его воинскую часть. Если профессия сложнее, то она требует больше времени для обучения. И это может занять и два, и три месяца.

– По этапам после вручения повестки. То есть, если я правильно поняла, когда человек получает повестку – он приходит в ТЦК, и что идет дальше пошагово?

– Первый этап – это получение повестки. После того как человек появился в ТЦК и СП, он проходит там медицинское освидетельствование и предоставляет все свои документы. Если есть право на получение отсрочки, это право предоставляется. Если нет права и если специальность человека сейчас востребована, он получает вторую повестку, которая уже является мобилизационным распоряжением, по которому военнообязанный гражданин появляется по указанному месту и дате с необходимым перечнем документов и вещей. И дальше этот человек уже направляется в учебный центр.

В учебном центре рекрут – мобилизованный гражданин – проходит обучение минимум месяц. Это базовая военная подготовка – профессия стрелка. Далее, если эта профессия остается, мобилизованный еще проходит боевое слаживание и только после этого отправляется в свою воинскую часть. То есть путь мобилизованного достаточно большой и он не сразу отправляется на фронт.

– Какие документы должны быть у человека для отсрочки от мобилизации?

– Весь перечень документов и причин указан на сайте Верховной Рады. Там есть закон о мобилизации. Например, основные причины такие: если у военнообязанного есть трое несовершеннолетних детей, если ухаживает за недееспособными родителями и, например, которые имеют инвалидность и нуждаются в постоянном уходе. Есть еще причины по состоянию здоровья и так далее. То есть список причин четко определен и опубликован.

Но если у военнообязанного есть какое-либо из этих условий – он должен лично проинформировать о них свой ТЦК и СП. Потому что случаются случаи, когда поднимается "хайп", что кого-то забирают в армию, а он имеет причину на отсрочку. Например, есть лежащая мать, которая нуждается в уходе – это все должно быть оформлено документально, и все эти документы должны быть предоставлены в ТЦК и СП лично.

Для обучающихся – раз в год они должны подавать справки о том, что они учатся на дневной форме обучения в таком-то вузе. Они должны все это делать лично. К сожалению, есть случаи, что по какой-то причине эти документы не предоставляются. И потом российские медиа подхватывают такую тему, что забирают в армию мужчину, у которого мать с инвалидностью. А на самом деле если разобраться, то просто не были предоставлены соответствующие документы, и человек не оформил право на получение отсрочки. Соответственно, по законодательству ТЦК и СП все делает правильно. А человеческие эмоции говорят, что мы нарушаем закон.

– А что у нас сейчас с мобилизацией женщин? Подлежат ли они обязательному учету?

– Знаете, это отдельная история. Россияне тоже пытались ее расшатать бешеным темпами – что мы якобы берём женщин и сразу мобилизуем их. На самом деле все гораздо проще. Женщины-медики всегда были военнообязанными. После окончания своего вуза они знали, что они военнообязаны и должны были стать на военный учет в свои ТЦК и СП.

Да – конечно, был период, когда уничтожалась система военного учета, это все прекрасно знают. И некоторые, возможно, этого не сделали – то есть не стали на военный учет. Сейчас же нет таких проблем вообще, потому что наши женщины-медики просто звонят в свой ТЦК и СП, договариваются, когда им можно прийти, проходят медицинский осмотр, предоставляют необходимый перечень документов, становятся на военный учет и продолжают заниматься своей работой. Ажиотажа никакого не было, женщин в армию мы не мобилизуем. Как показывает практика, российская пропаганда здесь проиграла полностью.

Но было, конечно же, общественное напряжение, было много фейков, много "вбросов". Надо пользоваться исключительно официальными источниками информации для того, чтобы не было сомнений. Ведь если какая-то новость у вас вызывает острую реакцию – значит, надо понимать, что где-то есть какая-то манипуляция. В данном случае это была обычная манипуляция со стороны Российской федерации, были "вбросы", были фейки.

Кто хочет присоединиться к Вооруженным силам Украины среди женщин – это можно сделать самостоятельно, можно обратиться и за мобилизацией, если профессия востребована. У нас в армии есть женщины-артиллеристы, есть женщины-пилоты в армейской авиации. То есть профессий для женщин в Силах обороны много, но это исключительно по собственному желанию.