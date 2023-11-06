Из больницы - в военкомат. Что известно о скандале с ТЦК в Хмельницком

В Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не нашли ничего противоправного в действиях своих работников на размещенном в сети видео из больницы, где показан конфликт с мужчиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Хмельницкого областного ТЦК.

Как объяснили в службе по связям с общественностью военкома, на ролике, что распространяется в интернете о возможных противоправных действиях со стороны военнослужащих РТЦК и СП, видна только часть происшествия, поэтому "что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих зрителям не понятно.

О чем видео

Речь идет о получившем огласку видео, опубликованном 5 ноября в Facebook адвокатом Виктором Бабчинским. В посте говорится, что работники ТЦК хотели силой забрать из Виньковецкой больницы мужчину, который уговаривал людей в форме, чтобы те дали ему возможность до конца пройти ВЛК из-за жалоб на здоровье.

Полицейские находились рядом и никак не реагировали на ситуацию.

Позже в тот же день, когда ролик в сети получил широкую огласку, Бабчинский уточнил, что новоназначенный военком "запрещает проводить обследование призывников на ВЛК в Виньковецкой больнице, потому что, по мнению военкома, в Виньковецкой больнице слишком долго и слишком тщательно осматривают призывников на комиссии ВЛК".

"Поэтому трое оборотней-ТЦКашников похищают людей среди улиц и с частных домов в Каменец-Подольский или Хмельницкий, где без надлежащего осмотра штампуют справки ВЛК о полной пригодности к службе (не имея в составе комиссии соответствующего количества врачей по специализации), или вообще не осматривая призывников", - написал вчера адвокат.

Реакция ТЦК

Как заявили сегодня в областном военкомате, со стороны военнослужащих РТЦК и СП "не было совершено никаких противоправных действий в отношении данного лица", имея в виду мужчину в больнице на ролике.

В пресс-службе территориального центра также говорят, что "враг работает в информационном пространстве и такого рода видео, вбросы информационного характера дискредитируют военнослужащих ТЦК и СП".

"Сообщаем, что оповещение граждан осуществляется военнослужащими, которые имеют опыт боевых действий и перемещены в ТЦК и СП для прохождения службы, признанных ограниченно пригодными после полученных ранений и контузий!" - указывается в публикации.

Также в областном военкомате напомнили об обязанности граждан самостоятельно прибывать в ТЦК СП для обновления своих учетных данных и прохождения военно-лекарственной комиссии, устанавливающей степень годности к прохождению военной службы.

В военкомате предупреждают об "информатаках"

"Враг, активисты и блогеры активно работают в информационном пространстве с целью уменьшения нашего сопротивления, распространяя дискредитирующее или устаревшее видео. Не помогайте им: сохраняйте самоконтроль и не распространяйте информацию эмоционального характера в соцсетях. Проверяйте и не распространяйте информацию из сомнительных источников", - говорится в заявлении.