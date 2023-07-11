В ВСУ допустили, что россияне сами могут выйти из Бахмута под огнем артиллерии

Украинские военные могут вынудить россиян вывести свои войска из Бахмута при помощи артиллерийских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

У Череватого спросили, возможен ли сценарий, при котором оккупанты сбегут из Бахмута под огнем артиллерии.

"Он вполне вероятен. Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще более вероятным", - отметил он.

По словам Череватого, нужно учитывать, что украинские военные делают героическую боевую работу в условиях паритета в личном составе и технике с врагом. При этом по количеству артснарядов ВСУ иногда проигрывают россиянам.

"Только наша обученность, мотивированность и невероятная сообразительность позволяет постоянно двигаться вперед в умеренном темпе, но с большим сохранением личного состава, что для нас наиболее ценно", - добавил спикер Восточной группировки войск.

Бахмут под огневым контролем

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что украинские военные берут Бахмут под огневой контроль. По его словам, враг там оказался в ловушке.

Как уточнила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, под огневой контроль город взяли, поскольку ВСУ заняли основные господствующие высоты возле населенного пункта.

При этом Сырский недавно выразил уверенность, что украинские защитники смогут деоккупировать Бахмут.