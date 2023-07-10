Оккупанты в ловушке. Сырский заявил, что ВСУ берут Бахмут под огневой контроль
В Бахмуте Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты находятся в ловушке, а украинские военные берут город под огневой контроль.
Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Бахмут. Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны", - рассказал он.
Кроме того, по словам Сырского, работа продолжается у Бахмута и на Бахмутском направлении.
"На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций", - добавил он.
Генерал также показал, как аэроразведка выявила позицию россиян с ПТУРом и воины 77 отдельной аэромобильной бригады эффективно отработали и уничтожили россиян.
Ситуация возле Бахмута Донецкой области
Ранее Сырский рассказывал, что ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. В частности, силы обороны продолжают оттеснять врага возле Клищиевки.
По данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ на прошлой неделе освободили 4 кв. км земли. В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 кв. км.
При этом, за пять дней на освобожденных окрестностях Бахмута удалось эксгумировать более 80 тел. Большинство из них - россияне.
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