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У ЗСУ допустили, що росіяни самі можуть вийти з Бахмута під вогнем артилерії

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Вівторок 11 липня 2023 22:56
У ЗСУ допустили, що росіяни самі можуть вийти з Бахмута під вогнем артилерії Фото: у ЗСУ припустили, що росіяни самі можуть вийти з Бахмута під вогнем артилерії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові можуть змусити росіян вивести свої війська з Бахмуту за допомогою артилерійських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

У Череватого запитали, чи можливий сценарій, за якого окупанти втечуть із Бахмута під вогнем артилерії.

"Він цілком імовірний. Зараз робиться дуже багато бойової роботи, щоб він став ще вірогіднішим", - зазначив він.

За словами Череватого, треба враховувати, що українські військові роблять героїчну бойову роботу в умовах паритету в особовому складі та техніці з ворогом. При цьому за кількістю артснарядів ЗСУ іноді програють росіянам.

"Тільки наша навченість, мотивованість та неймовірна кмітливість дозволяє постійно рухатися вперед у помірному темпі, але з великим збереженням особового складу, що для нас найбільш цінне", - додав речник Східного угруповання військ.

Бахмут під вогневим контролем

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що українські військові беруть Бахмут під вогневий контроль. За його словами, ворог там опинився у пастці.

Як уточнила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, під вогневий контроль місто взяли, оскільки ЗСУ зайняли основні панівні висоти біля населеного пункту.

При цьому Сирський нещодавно висловив упевненість, що українські захисники зможуть деокупувати Бахмут.

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