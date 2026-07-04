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Зеленский предложил Путину провести встречу в "захваченной" Константиновке

13:09 04.07.2026 Сб
1 мин
Если город "захвачен", то у Путина не будет проблем приехать на встречу
aimg Татьяна Степанова
Зеленский предложил Путину провести встречу в "захваченной" Константиновке Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести двустороннюю встречу в Константиновке после его заявления о "захвате" россиянами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что накануне Дня независимости США, Путин решил соврать миру и президенту США Дональду Трампу по ситуации на фронте. Ведь его заявление о якобы увлечении россиянами Константиновки не соответствует действительности.

"Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но все же он фронт не перейдет: правда очень отличается от путинских слов", - отметил президент.

Заявление Путина о Константиновке

Напомним, вчера, 3 июля, российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска якобы захватили город Константиновка Донецкой области.

Однако, если посмотреть на карту DeepState, то ни о каком захвате Константиновки речь не идет. Российские войска, судя по карте, находятся у населенного пункта, но не захватили его.

В Генштабе ВСУ опровергли: заявление Путина о "захвате" Константиновки не соответствует действительности. Город находится под контролем сил обороны.

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