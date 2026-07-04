У Путина отреагировали на предложение Зеленского о переговорах в Константиновке
В Кремле заявили о готовности российского диктатора Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только в столице РФ.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Комсомольская правда".
Детали заявления Кремля
Песков прокомментировал инициативу Владимира Зеленского провести переговоры в Константиновке Донецкой области.
Спикер диктатора выдвинул фейковое утверждение, будто бы этот город "перешел под контроль" российской армии, и заметил, что столицей РФ является именно Москва.
"Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве", - утверждает спикер Кремля.
По его словам, президент Украины может приехать в столицу РФ, как только будет готов "принимать важные ответственные решения", содержание которых Зеленскому якобы "хорошо известно".
Контекст вокруг Константиновки
Напомним, Владимир Зеленский предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести двустороннюю встречу в Константиновке Донецкой области. Президент Украины отметил, что накануне Дня независимости США Путин решил соврать мировому сообществу и американскому лидеру Дональду Трампу о якобы "захвате" города российскими войсками.
Зеленский подчеркнул, что если Константиновка действительно находится под контролем России, то у диктатора нет проблем приехать туда на переговоры для поиска дипломатических решений . В то же время глава государства добавил, что Путин линию фронта не перейдет, поскольку реальная ситуация кардинально отличается от его заявлений.
Со своей стороны, Министерство обороны РФ продолжило распространять фейки об установлении полного контроля над городом. Российское военное ведомство выступило с предложением временно прекратить огонь в этом районе якобы для проведения "гуманитарной акции" по передаче тел погибших военнослужащих.
В оборонном ведомстве страны-агрессора заявили, что ожидают от украинской стороны согласования этой инициативы по остановке обстрелов на время.