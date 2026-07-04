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Генштаб опроверг заявление Путина о "захвате" Константиновки: что происходит на самом деле

10:28 04.07.2026 Сб
2 мин
Кто контролирует город и какая интенсивность боев?
aimg Татьяна Степанова aimg Ульяна Безпалько
Генштаб опроверг заявление Путина о "захвате" Константиновки: что происходит на самом деле Фото: Генштаб опроверг заявление Путина о "захвате" Константиновки (Getty Images)
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Заявление российского диктатора Владимира Путина о "захвате" Константиновки в Донецкой области не соответствует действительности. Город находится под контролем Сил обороны.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

"Информация, распространенная в украинских медиа, о заявлении Путина о якобы оккупации российскими войсками населенного пункта Константиновка Донецкой области не соответствует действительности", - отметил Ковалев.

Он сообщил, что, по данным отражения оперативной обстановки в АС ЦОК ВСУ "Колокол", линии боевого столкновения системы DELTA, населенный пункт Константиновка находится под контролем Сил обороны Украины.

Военные части и подразделения 19 АК УВ(с) "Восток" продолжают ведение оборонной операции на определенных рубежах в пределах населенного пункта и на подступах к нему.

В то же время противник не оставляет попыток завладеть Константиновкой.

Есть случаи инфильтрации малочисленных пехотных групп (1-3 человека) в глубину боевых порядков наших войск. В городе продолжаются контрдиверсионные действия Сил обороны. Оккупанты оказываются и уничтожаются.

В течение июля на Константиновском направлении противником было проведено 11 штурмовых действий, при этом успех не достигнут.

При этом враг, уже не впервые, прибегает к распространению высшими должностными лицами откровенной дезинформации и фейков.

"Украинские защитники продолжают удерживать позиции на определенных рубежах. Обстановка остается сложной, но находится под контролем Сил обороны Украины", - добавил представитель Генштаба.

Группировка войск "Восток" также подтвердила, что заявление Путина - это очередной пример лжи и попытка руководства РФ откровенно "нарисовать" хоть какие-то успехи и оправдаться за провал своих оперативно-стратегических планов и непропорционально большие потери личного состава армии России.

"Константиновка контролируется подразделениями Сил обороны Украины, в части городских районов продолжаются постоянные боеприкосновения. Попытки россиян инфильтрироваться в город оказываются, оккупанты уничтожаются, наносится огневое поражение по логистическим путям и местам сосредоточения живой силы захватчиков", - отмечают военные.

Ложь Путина

Напомним, вчера, 3 июля, российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска якобы захватили город Константиновка Донецкой области.

Он утверждает, что "со взятием Константиновки" теперь речь идет только о "Славянско-Краматорском рубеже".

Однако, если посмотреть на карту DeepState, то ни о каком захвате Константиновки речь не идет. Российские войска, судя по карте, находятся у населенного пункта, но не захватили его.

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Генштаб опроверг заявление Путина о "захвате" Константиновки: что происходит на самом деле
Генштаб опроверг заявление Путина о "захвате" Константиновки: что происходит на самом деле
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