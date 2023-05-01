ВСУ объяснили, как проходят бои за Бахмут: один из самых тяжелых видов

"Там идет позиционная война, в городской застройке идут бои, это один из самых тяжелых видов боя", - заявил Череватый.

Он объяснил, что иногда враг имеет определенный успех. Это удается ему путем удара большими артиллерийскими силами. Оккупанты уничтожают инфраструктуру, что позволяет им пройти.

"Но мы соответственно нанеся по нему огневое поражение контратакуем и часто отвоевываем назад свои позиции. Идет такая позиционная война, но несмотря на все столь мощные привлечения сил врага, врагу не удается самое главное - полностью захватить Бахмут", - отметил Череватый.

Напомним, как рассказал командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский, ситуация в Бахмуте сложная, но на отдельных участках города Силы обороны контратаковали военных РФ, поэтому враг оставил некоторые позиции.

Добавим, что на Бахмутском направлении против украинских сил воюет 25,6 тысяч российских оккупантов.

Кроме того, по данным собеседников РБК-Украина, россияне поставили себе очередной "дедлайн" по оккупации Бахмута - 9 мая.

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