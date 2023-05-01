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ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский

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Украина, Понедельник 01 мая 2023 08:33
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский Фото: командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Враг бросает в бой новые штурмовые группы "Вагнера", бойцов других частных компаний, десантников. Однако взять Бахмут им не удается, а на некоторых участках ВСУ успешно контратакуют.

Об этом заявил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military media center .

"На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях. Однако благодаря стойкости и мужеству защитников Крепости, действия врага потерпели неудачу", - сказал он.

По его словам, чтобы продвинуться вперед, враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем. Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы "Вагнера", бойцов других частных компаний, десантников, но взять город под контроль противнику не удается.

"Ситуация довольно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", - добавил Сырский.

Напомним, по данным британской разведки, тяжелые ближние бои продолжаются в западных районах города Бахмут Донецкой области, который защищает украинская армия.

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Вооруженные силы Украины Бахмут
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